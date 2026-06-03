Belinda, Los Ángeles Azules y Elena Rose darán en CDMX un concierto previo al Mundial 2026

A unas horas de que ruede el balón en el Mundial 2026, la Ciudad de México se convertirá en escenario de una gran fiesta musical. El próximo 10 de junio, el Auditorio Nacional abrirá sus puertas para recibir el “Countdown Concert”, un espectáculo que reunirá a Los Ángeles Azules, Belinda y Elena Rose en una celebración que marcará la cuenta regresiva hacia el torneo más importante del fútbol internacional.

La presentación forma parte de una iniciativa que busca unir a las tres naciones anfitrionas de la competencia, México, Canadá y Estados Unidos, mediante eventos simultáneos organizados en colaboración con los Grammy.

La propuesta servirá como antesala oficial del campeonato y permitirá a miles de aficionados vivir el ambiente mundialista incluso antes del silbatazo inicial.

Una noche de música antes del debut de México

El mismo día también se llevará a cabo “México Vibra”, un espectáculo concebido para recorrer la historia musical del país a través de su relación con el fútbol. La producción contará con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de Minería y ofrecerá un recorrido sonoro que abarca desde 1930 hasta la actualidad.

El cartel reunirá a figuras de distintas generaciones como Alejandro Fernández, Manuel Mijares, Emmanuel, Lucero, Carla Morrison, Banda El Recodo y Timbiriche, representado por Alix Bauer, Mariana Garza y Benny Ibarra.

Los organizadores confirmaron además que quienes tengan acceso a “México Vibra” podrán ingresar también al “Countdown Concert” sin costo adicional. La programación contempla transmisiones en vivo, actuaciones simultáneas en distintas ciudades sede y la participación de un invitado sorpresa que todavía no ha sido revelado.

Al día siguiente llegará uno de los momentos más esperados para la afición mexicana, cuando la selección nacional enfrente a Sudáfrica en su primer compromiso dentro del Mundial 2026.

La celebración que unirá a tres países

Para la FIFA, este concierto representa mucho más que una actuación musical. Jurgen Mainka, Director General de la FIFA en México, destacó la relevancia cultural de la sede mexicana dentro del proyecto mundialista: “La Ciudad de México respira futbol como pocas ciudades en el mundo, y la música ocupa también un lugar fundamental en su identidad cultural”, señaló Mainka.

El directivo añadió que “este Countdown Concert reunirá a aficionados y artistas en una celebración que reflejará la hospitalidad, la diversidad cultural y la pasión que recorrerá todo el país durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Además, unirá a los tres países sede, Canadá, México y Estados Unidos, en una celebración conjunta antes del silbatazo inicial del torneo más grande en la historia”.

Los aficionados de distintas partes del mundo podrán seguir el espectáculo mediante las plataformas internacionales de transmisión de la FIFA y sus canales digitales. También habrá una emisión global en vivo a través de TikTok, mientras que el concierto completo y material exclusivo sobre su producción estarán disponibles al día siguiente en VüMe Live, la plataforma de video “on demand” de FIFA.

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