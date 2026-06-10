500 entradas gratis al Mundial para niños, personal de primera respuesta y familias de militares en Nueva York

Quinientas entradas gratuitas para juegos de la Copa del Mundo en Nueva Jersey serán destinadas a familias con niños, personal de primera respuesta y parientes de militares, anunció la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul.

Los pases se entregarán a beneficiarios a través de la Alliance of New York State YMCAs y la Fundación Tunnel to Towers. Cada entrada incluirá un boleto gratuito de autobús de ida y vuelta al estadio MetLife en Nueva Jersey, acotó ABC News.

Las entradas se distribuirán a través de las sedes de la YMCA en la ciudad de Nueva York, Long Island y los condados Westchester y Rockland, así como mediante la organización Tunnel to Towers. Estos boletos fueron gestionados por el Comité Anfitrión de NYNJ con el apoyo de Uber.

“La Copa del Mundo es uno de los eventos más importantes del planeta y no debería reservarse únicamente para quienes pueden permitirse pagar la entrada más codiciada del momento”, declaró la gobernadora Hochul. “Me enorgullece colaborar con la YMCA y Tunnel to Towers para garantizar que 500 neoyorquinos puedan formar parte de este momento histórico y vivir la magia del deporte rey“.

Este anuncio se produce poco después de que, a principios de esta semana, se informara sobre la entrega de 770 entradas gratuitas para residentes de Nueva Jersey, costeadas por Hackensack Meridian Health y Uber para trabajadores de la salud, niños enfermos y clubes de fútbol juvenil, entre otros.

Previamente el alcalde Zohran Mamdani anunció el mes pasado que se sortearían 1,000 entradas a 50 dólares para los residentes de la ciudad de Nueva York, presentándolas como los pases más económicos disponibles. En su momento esa noticia despertó críticas en Nueva Jersey y reavivó viejas rencillas entre ambas zonas geográficas.

8 juegos en MetLife (NJ) en el Mundial 2026

-13 de junio: Fase de Grupos (C) Brasil vs. Marruecos 6:00 PM

-16 de junio: Fase de Grupos (I) Francia vs. Senegal 3:00 PM

-22 de junio: Fase de Grupos (I) Noruega vs. Senegal 8:00 PM

-25 de junio: Fase de Grupos (E) Ecuador vs. Alemania 4:00 PM

-27 de junio: Fase de Grupos (L) Panamá vs. Inglaterra 5:00 PM

-30 de junio: Dieciseisavos de final Ganador I vs. 3° C/D/F/G/H 5:00 PM

-5 de julio: Octavos de final (equipos por definir) 4:00 PM

-19 de julio: Gran Final (equipos por definir) 3:00 PM