Sin Trump vuelven pantallas para ver partido de los Knicks afuera del MSG en Nueva York: calles y estaciones afectadas

Sin la presencia de Donald Trump, los aficionados de los Knicks podrán reunirse otra vez esta noche para ver el 4to partido de las finales NBA afuera del Madison Square Garden (MSG) con estrictas medidas de seguridad y cierre de calles.

Será el primer partido de los Knicks en casa con transmisión afuera en las finales: los dos primeros fueron en remoto desde San Antonio (Texas) y el 3er se hizo en Bryant Park debido a la presencia de Trump, quien abucheado. En todos los casos ha habido disturbios, policías agredidos y fanáticos detenidos.

El evento de transmisión hoy es gratuito, pero requiere entrada (más información aquí). Habrá actividades similares en Wollman Rink (Central Park) y Brooklyn Bowl. Previamente, ayer el alcalde Zohran Mamdani -quien también acudió el lunes al partido donde los Knicks cayeron tras 13 victorias consecutivas- anunció la celebración del “Día de Vestir de Azul y Anaranjado” este miércoles, invitando a estudiantes de escuelas públicas, docentes y empleados municipales a vestir los colores emblemáticos en apoyo al equipo.

Calles y accesos cerrados hoy; MSG en contra

Los Knicks no ganan un título de la NBA desde 1973 y al momento suman 2 triunfos y 1 derrota frente a los San Antonio Spurs en las finales. El 5to partido será el sábado en Texas, y si para entonces todavía no hay un ganador también habrá juegos el 16 de junio en NYC y el 19 en San Antonio.

Aunque oficialmente el juego hoy comienza a las 8:30 p.m., a partir de las 4 p.m. se implementarán varias restricciones en los alrededores del MSG, incluidos múltiples cierres de calles que también afectan rutas de buses y accesos al Metro y Penn Station. El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) informó que se establecerá un perímetro de seguridad que abarcará desde la calle 29 a la 35 entre 6ta y la 8va Avenida, detalló PIX11 News.

La 7ma Avenida entre las calles 29 y 35 permanecerá cerrada tanto para vehículos como para el tránsito peatonal. Los conductores aún podrán utilizar la 8va Avenida, aunque la policía advirtió que esa ruta también podría cerrarse si fuese necesario. Las autoridades instan a quienes no necesiten estar en la zona a evitarla.

MSG Sports arremetió contra lo que denomina limitaciones al tránsito y afirmó en un comunicado: “Ahora sabemos que estas restricciones nunca tuvieron que ver con (Trump). Fue simplemente una excusa conveniente para limitar cómo y cuándo celebran los aficionados de los Knicks”. “Al parecer, el alcalde Mamdani y la comisionada de policía Tisch, a pesar de lo que digan, no quieren que se produzcan estas celebraciones (…) El cierre total de las zonas aledañas al MSG afectará no sólo a la celebración, sino también a todos los pequeños negocios que dependen de los aficionados del Garden para su sustento. Estas celebraciones forman parte del corazón y el alma de los neoyorquinos. Resulta difícil comprender las acciones del alcalde y de la comisionada de policía, supuestamente realizadas en apoyo a los Knicks y a sus seguidores”.

A partir de las 4 p.m. no se permitirá el acceso a la zona de seguridad a menos que la persona cuente con una entrada para el evento de transmisión o el partido, un boleto de tren, se dirija a un establecimiento comercial, resida en la zona o posea otras credenciales o autorización para estar allí. La policía indicó que aquellas personas con una razón válida para ingresar al perímetro de seguridad podrán hacerlo a través de los siguientes puntos:

-Lado oeste de la 6ta Avenida en la calle West 33.

-Lado oeste de la 6ta Avenida en la calle West 32.

-Lado oeste de la 8va Avenida en la calle West 33.

-Esquina noreste de la 8va Avenida y la calle West 30.

La salida deberá realizarse por la 7ma u 8va Avenida. Si se sale hacia la 8va Avenida sólo se podrá caminar en dirección sur por el lado este hasta la calle 28; no se permitirá desplazarse hacia el este o el oeste hasta llegar a ese punto. Las personas que salgan hacia la 7ma Avenida podrán caminar en dirección sur por el lado oeste hasta la calle 28, o bien dirigirse hacia el este por la calle 32 hasta la 6ta Avenida.

La recogida de pasajeros y los servicios de taxi o Uber/Lyft solo estarán permitidos en:

-Calle West 28 y 8va Avenida.

-Calle West 28 y 7ma Avenida.

-Calle West 32 y 6ta Avenida.

El portal oficial de la NBA indica que se publicará más información sobre el evento de transmisión del 4to partido allí y a través de la aplicación de los Knicks. Se recomienda consultar el portal de MTA o la aplicación MYmta para conocer los detalles y los cambios actualizados. Más información en la página oficial del Departamento de Transportes (DOT).