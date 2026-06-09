Más de 20 detenidos y 5 policías heridos en disturbios de aficionados de los Knicks en Nueva York

Al menos 21 personas fueron detenidas y cinco agentes de la Policía de Nueva York resultaron heridos luego de los disturbios registrados el lunes en los alrededores de Bryant Park, donde miles de aficionados se reunieron para seguir el tercer partido de las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs.

Unas 7,000 personas se encontraban en la zona cuando, tras finalizar el encuentro, un numeroso grupo ocupó la calle 42 y se negó a dispersarse, desencadenando incidentes que incluyeron enfrentamientos, daños a la propiedad y agresiones, informó The New York Times.

Las autoridades señalaron que la multitud se volvió cada vez más violenta al concluir el partido. Videos difundidos en redes sociales muestran peleas entre grupos de jóvenes, personas lanzando botellas de vidrio, daños a señales de tránsito y una mujer subida sobre un vehículo policial.

También circularon grabaciones que aparentemente muestran a agentes del NYPD utilizando gas pimienta para controlar la situación.

De acuerdo con el reporte, varios aficionados identificados con camisetas de los San Antonio Spurs fueron objeto de insultos y agresiones por parte de algunos seguidores de los Knicks.

En uno de los videos se observa a un simpatizante del equipo texano alejándose del lugar con el rostro ensangrentado, mientras otros corren por las calles para evitar ser alcanzados por la multitud.

El jugador estrella de los Spurs, Víctor Wembanyama, rechazó los altercados al ser consultado por los medios. “Solo estamos jugando un partido. Me encanta la pasión, pero también el respeto mutuo”, afirmó citado por el medio neoyorquino.

Asimismo, su compañero Julian Champagnie aseguró que ningún aficionado debería sufrir agresiones por apoyar a un equipo rival.

Hasta la mañana del martes, la Policía de Nueva York había confirmado 21 detenciones. Ocho personas fueron arrestadas y acusadas formalmente, mientras que otras 13 quedaron en libertad con citaciones judiciales. Dos de los detenidos enfrentan cargos por agresión contra agentes policiales y uno por intento de agresión.

Los incidentes ocurrieron después de que las medidas de seguridad reforzadas por la asistencia del presidente Donald Trump al tercer juego obligaran a trasladar la tradicional fiesta de aficionados desde las inmediaciones del Madison Square Garden hacia Bryant Park.

Un portavoz del alcalde Zohran Mamdani condenó los hechos y señaló que, aunque la pasión por los Knicks es compartida por gran parte de la ciudad, las agresiones y alteraciones del orden público son inaceptables.

Mamdani pide vestir con los colores del equipo

Mientras la ciudad se prepara para el cuarto partido de las Finales, el alcalde anunció la celebración del “Día de Vestir de Azul y Naranja” este miércoles, informó la Alcaldía de Nueva York.

La iniciativa invita a estudiantes de escuelas públicas, docentes y empleados municipales a vestir los colores emblemáticos de los Knicks en apoyo al equipo antes del encuentro.

“El azul y el naranja representan tanto a los Knicks como a la ciudad de Nueva York”, destacó Mamdani, quien animó a los neoyorquinos a mostrar su respaldo al conjunto local durante esta histórica participación en las Finales de la NBA.

Los Knicks recibirán a los Spurs este miércoles por la noche en el Madison Square Garden con ventaja de 2-1 en la serie.

Sigue leyendo:

• ICE y restricción de visas “es lo opuesto a un Mundial” de fútbol: alcalde Mamdani de Nueva York critica a Trump

• Nueva York abucheó a Trump en juego fallido de los Knicks; alcalde Mamdani pagó $1,000 por asistir de pie

• Spurs silencian el Madison Square Garden y consiguen su primer triunfo en las Finales de NBA ante Knicks