Trump afirma que Irán tardó en negociar un acuerdo y ahora pagará las consecuencias

El presidente Donald Trump aseguró este miércoles que Irán tardó “demasiado” en negociar un acuerdo y que ahora “tendrán que pagar las consecuencias”, horas después de la respuesta militar de Estados Unidos al país persa después de que derribara un helicóptero estadounidense.

“Irán solo habla y no actúa ¡El matón de Oriente Medio está MUERTO! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente, ¡ahora tendrán que pagar las consecuencias!”, precisó el mandatario a través de su plataforma de Truth Social.

Asimismo, el mandatario desestimó la capacidad operativa de las fuerzas armadas iraníes, y señaló que “el ejército iraní es un completo desastre”, además de añadir que “gran parte de él, como su Armada y Fuerza Aérea, ya ni siquiera existe; han sido totalmente derrotados”.

Postura de Irán en las negociaciones

las autoridades de Irán anunció una revisión formal sobre su continuidad en las mesas de negociación con Estados Unidos después de registrarse el mayor intercambio de ataques militares entre ambas naciones desde que se decretó el alto al fuego el pasado 8 de abril, informó EFE.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, confirmó que las condiciones actuales obligan a replantear el diálogo con la administración estadounidense. El vocero apuntó que el avance de las conversaciones requiere un entorno de estabilidad básico:

“El proceso diplomático no se desarrolla en el vacío, y para avanzar en cualquier proceso diplomático se necesita un clima mínimo en el que trabajar”, agregó Bagaei.

En el plano civil, reportes oficiales de las autoridades iraníes indicaron que los bombardeos norteamericanos destruyeron infraestructuras clave en la región de Sirik, específicamente dos plantas desalinizadoras y torres de comunicación. Estos daños materiales afectaron el suministro de agua potable de 20,000 ciudadanos.

Contexto de los recientes ataques

La reactivación de las hostilidades dio inicio tras una operación de las fuerzas estadounidenses en la zona sur de Irán. La Casa Blanca justificó este despliegue como una represalia directa ante el supuesto derribo previo de uno de sus helicópteros en el estrecho de Ormuz.

Como contraofensiva, las fuerzas de Irán ejecutaron bombardeos dirigidos a 21 puntos de uso militar de Estados Unidos distribuidos en Oriente Medio, afectando zonas en Jordania, Kuwait y Baréin. No obstante, las autoridades de Washington negaron el impacto de dichos ataques en sus bases.



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