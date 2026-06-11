Sandías y fresas: frutas estratégicas para ganarle a la ola de calor

Con la llegada del verano a Nueva York, las autoridades advierten del riesgo de una ola de calor, de lo que muchos aseguran será un verano “infernal”. Por lo que el llamado es a tomar las previsiones, entre ellas una buena hidratación para evitar colapsar ante las inclementes temperaturas. Más allá del agua, los expertos recomiendan incluir frutas y vegetales, como la sandía, que ayuden a mantenernos hidratados.

Tras el aviso de las autoridades de temperaturas de hasta 100 grados Fahrenheit (38 °C), nada mejor que prevenir cuadros de deshidratación que van más allá de beber agua. Una forma deliciosa de mantener una hidratación óptima es incluir frutas y verduras ricas en agua en la alimentación.

Por ejemplo, una porción o ración de sandía equivale a beber un vaso de agua, según explica la dietista-nutricionista y tecnóloga de los alimentos Mónica Acha. La experta comparte su lista de los mejores alimentos para prevenir un golpe de calor. Cuando el verano llega fuerte y ante un exceso de calor y de radiación solar, hay que estar preparados nutricionalmente.

¿Cómo identificar un golpe de calor y quiénes están en riesgo?

Hay que saber diferenciar las altas temperaturas de un golpe de calor, que se caracteriza por un aumento brusco y alto de la temperatura corporal (alrededor de los 39 o 40 grados), sudoración, confusión, agitación y palpitaciones, agrega la especialista.

Para que se dé un golpe de calor, se deben presentar al menos tres condiciones: exceso de temperatura, de humedad y de radiación solar. Esta combinación, sumada a un cuadro en el que una persona no tiene suficiente agua corporal para sudar más abundantemente y eliminar ese calor interior, puede desencadenar un golpe de calor.

La estrategia de “beber” agua a través de la comida

Por esta razón, propone una estrategia nutricional que incluye agregar sandía y pepino a la alimentación, lo que permite hidratarse, sobre todo cuando no hay ganas de tomar agua o cuando se confunde la sed con el hambre.

La sandía: hidratación visual y muscular

La sandía no solo refresca, también aporta citrulina, un aminoácido con efecto vasodilatador que mejora la circulación y la termorregulación en días de calor extremo. Crédito: Shutterstock

Un trozo de sandía jugoso y dulce nos puede proporcionar agua y electrolitos. Esta fruta es ideal en la prevención del golpe de calor por muchas razones: “Es muy atractiva y no nos satura las papilas gustativas porque no es excesivamente dulce; es decir, podemos comer una buena cantidad de sandía”.

Es tan rica en agua que unos 200 gramos de sandía sin piel (que sería el equivalente a una ración) tendrían la misma cantidad de agua que un vaso de agua. Esta sería una forma de que el cuerpo absorba unos 200 mililitros de agua sin darnos cuenta.

Comer sandía hidrata y “aporta carbohidratos, sodio y potasio, además de sustancias como la citrulina. Esta ejerce cierto efecto vasodilatador, algo que favorece la circulación de la sangre y, por lo tanto, mejora también la termorregulación”.

La recomendación es incluir esta fruta como parte de la dieta, especialmente en aquellas personas con riesgo de sufrir un golpe de calor durante la época de verano o cuando hace mucho calor, destaca.

Pepino y hojas verdes: el poder de las ensaladas

Por su composición de 96% de agua, el pepino es un aliado de la hidratación para prevenir los golpes de calor. Es un alimento versátil que se puede agregar al agua, en ensaladas y en snacks por su textura crujiente y jugosa. El pepino puede ser un ingrediente de aguas saborizadas; se puede mezclar con kiwi, naranja, limón o fresa.

Fresas: Vitamina C y bajo azúcar para una hidratación inteligente

Otro alimento con bajo contenido de azúcar y con 90% de agua son las fresas. Esta fruta es una aliada para las personas que buscan regular sus niveles de azúcar en sangre, con el beneficio adicional de contribuir con la hidratación. También es fuente de vitamina C: una taza con 140 gramos de fresas aporta entre 80 y 85 miligramos de vitamina C, lo que equivale a un porcentaje entre el 90% y el 100% de la necesidad diaria para la mayoría de los adultos.

Otras recomendaciones para mantenerse hidratados

Para mantener un buen nivel de hidratación, además de las frutas antes mencionadas, la experta recomienda las aguas saborizadas, en especial si son caseras, antes que incrementar el consumo de jugos, refrescos u otras bebidas azucaradas que tienden a deshidratar.

La limonada, se usa para mejorar la hidratación en épocas de calor fuera de casa; lo ideal es beberla fría. Si sales de casa, puedes llevar en un termo un poquito de limón, una pizquita de azúcar, con unas hojas de menta o con unas rodajitas de pepino.

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