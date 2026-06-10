Estados Unidos ataca “múltiples objetivos” en Irán

El Ejército de Estados Unidos lanzó este miércoles una nueva ronda de ataques contra Irán, una operación que el Comando Central estadounidense (CENTCOM) describió como una respuesta a las “agresiones injustificadas y continuas” atribuidas a la República Islámica.

En un mensaje difundido en X, el CENTCOM informó que los bombardeos comenzaron a las 5:15 de la tarde, hora del Este de Estados Unidos (21:15 GMT), bajo órdenes directas del presidente Donald Trump. El mando militar indicó que los ataques alcanzaron “múltiples objetivos” en territorio iraní, aunque no precisó cuáles fueron los blancos ni cuánto tiempo se prolongarían las operaciones.

La declaración oficial tampoco ofreció detalles sobre las zonas afectadas, limitándose a señalar que se trataba de acciones de “autodefensa” frente a las recientes hostilidades atribuidas a Teherán.

Medios iraníes reportan explosiones

Poco después del anuncio estadounidense, varios medios iraníes informaron de explosiones en distintos puntos del país, según recogió NBC News.

La agencia semioficial Mehr señaló que se registraron ataques en Bandar Abbas, Minab y la isla de Qeshm. Por su parte, la agencia estatal IRNA reportó detonaciones en Qeshm y en Hana, citando fuentes de la gobernación de Hormozgan que describieron ambas áreas como zonas de carácter militar.

La cadena IRIB informó además que un punto de Kergan Minab fue alcanzado en cinco ocasiones por lo que calificó como “proyectiles enemigos” y añadió que otro objetivo en la ciudad de Sirik también fue atacado.

La mayoría de los lugares mencionados por los medios iraníes se encuentran en las cercanías del estrecho de Ormuz, según NBC.

Escalada tras amenazas de Washington

La nueva ofensiva se produce después de que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anticipara horas antes que Washington golpearía a Irán “con fuerza esta noche”.

Más temprano, Trump también había advertido que Estados Unidos respondería con dureza a las acciones iraníes, aunque durante los últimos días había insistido en que seguía viendo posible un acuerdo con Teherán para poner fin al conflicto.

Las autoridades estadounidenses sostienen que Teherán estuvo detrás de un ataque contra un helicóptero militar Apache estadounidense en la región del estrecho de Ormuz, incidente en el que los dos pilotos sobrevivieron.

La jornada llega tras varios días de intensificación militar. Durante la noche anterior, fuerzas estadounidenses atacaron diversos puntos del sur de Irán después del supuesto derribo del helicóptero, mientras que las autoridades iraníes aseguraron haber respondido con ataques contra 21 instalaciones militares estadounidenses en Oriente Medio, una versión que Washington rechaza.

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