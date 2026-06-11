Los Knicks irrumpen en el verano mundialista y desatan el orgullo latino en Nueva York

Las réplicas de las camisetas azul, blanco y naranja de los New York Knicks prácticamente desaparecieron este jueves de las calles del Alto Manhattan. En bodegas, tiendas deportivas y puestos ambulantes apenas quedan algunas versiones conmemorativas de las Finales de la NBA, buscadas con ansiedad por una fanaticada latina que sueña con ver al equipo conquistar su primer campeonato desde 1973.

La fiebre naranja y azul se siente especialmente entre dominicanos y puertorriqueños de Nueva York, quienes ven en esta histórica carrera de los Knicks mucho más que baloncesto: un orgullo para sus comunidades.

Entre los fanáticos está Rafael Franco, un dominicano que viajó desde Carolina del Norte para ver de cerca a Karl-Anthony Towns, el pívot de los Knicks e hijo de una dominicana de Santiago de los Caballeros.

“Si ganan los Knicks le vamos a hacer una estatua en Santiago”, dijo ufano mientras recorría varias tiendas buscando una camiseta oficial en las calles de Washington Heights, un vecindario ya identificado en el mapa como la ‘Pequeña República Dominicana’.

“Estamos felices y emocionados porque Towns ha sido clave para este equipo. Estoy buscando la camiseta naranja y azul y no la consigo por ninguna parte”, comentó.

En la avenida Saint Nicholas y en Broadway, comerciantes aseguran que las ventas se dispararon después de que los Knicks quedaran a una victoria del título.

Richard, un joven vendedor dominicano especializado en camisetas de selecciones mundialistas, asegura que la locura por los Knicks superó cualquier expectativa.

“En las últimas semanas vendí más de 600 camisetas y ya no me quedan. Hoy no han dejado de preguntarme por ellas. Esto ha sido fenomenal”, contó.

El comerciante Richard destaca que en los últimos días han vendido más de 600 camisetas alegóricas de la plantilla neoyorquina. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

Historia viva

Aunque la energía deportiva de Nueva York estaba enfocada inicialmente en la Copa Mundial de Fútbol 2026, la ciudad vive ahora un fenómeno inesperado y profundamente neoyorquino: por primera vez en décadas, el Mundial comparte protagonismo emocional con una posible coronación de los Knicks.

La Gran Manzana se preparaba para un verano de fútbol global, banderas internacionales y turismo masivo. Pero coincidiendo con el primer pitazo de la Copa del Mundo en México este jueves, el rugido naranja y azul irrumpió con fuerza y transformó completamente el ambiente urbano.

Un vendedor ambulante de gorras alegóricas al Mundial y a los Nicks en Washington Heights confiesa que pensaba que nada superaría la fiebre por el fútbol, especialmente esta semana, pero las ventas de la gorras con el logo de la plantilla neoyorquina han superado sus expectativas.

“Hoy he tenido que reponer la mercancía con la de los Knicks varias veces. Si ellos ganan este fin de semana está ciudad se viene abajo de la emoción”, contó Ramón Guerra, otro comerciante isleño.

Después de décadas y temporadas mediocres, generaciones enteras de neoyorquinos crecieron escuchando historias sobre los viejos campeonatos del equipo sin haber vivido uno propio. Ahora la ciudad siente que está presenciando historia viva.

Para muchos latinos, además, esta carrera tiene rostros familiares.

Karl-Anthony Towns, nacido en Nueva Jersey pero hijo de madre dominicana, se ha convertido en uno de los grandes símbolos deportivos de la diáspora dominicana en Nueva York. Su historia conecta especialmente con miles de familias inmigrantes que ven reflejada en él la experiencia bicultural de crecer entre dos identidades.

También destaca Jose Alvarado, el base nacido en Brooklyn y orgullosamente puertorriqueño, cuyo estilo de juego representan para muchos la energía callejera de la ciudad.

Las gorras con el sello de los Knicks han tenido en las últimas horas más populares que las alegóricas a la Copa del Mundo. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

“Estamos orgullosos”

En barberías, restaurantes y bodegas del Alto Manhattan, las conversaciones giran alrededor de una sola pregunta: si los Knicks podrán cerrar la serie este sábado en el Madison Square Garden.

“Lo de anoche fue de infarto. Towns, aunque nació aquí, tiene sangre dominicana y fue criado por una dominicana. Es uno de los hombres más importantes del equipo. Esto nos permite decirle al mundo que no solamente tenemos grandes beisbolistas, sino talento en todas las disciplinas. Nosotros también ayudamos a hacer grande a Nueva York”, comentó Edison Rojas, estudiante universitario residente de Harlem.

Algunos medios deportivos latinos ya describen estas Finales como una de las más latinas en la historia reciente de la NBA. Y en barrios como Washington Heights, Inwood y Harlem, muchos sienten que este posible campeonato también les pertenece.