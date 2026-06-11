Mundial 2026: México se estrena por lo alto con victoria ante Sudáfrica

México se estrenó con todo en el Mundial 2026 con una cómoda victoria 2-0 ante Sudáfrica en el Estadio Azteca.

El Tri no se dejó afectar por la ansiedad y fue ampliamente superior a un equipo sudafricano que estuvo errático y que perdió toda oportunidad tras quedarse con un jugador menos en el segundo tiempo.

Quiñones aprovechó un error en salida de los sudafricanos y con un remate la metió por el medio de las piernas del guardameta Ronwel Williams.

MEXICO SCORES THE FIRST GOAL OF THE 2026 FIFA WORLD CUP ??



It's Julián Quiñones in the scoresheet! pic.twitter.com/SnoP04ltFP — FOX Sports (@FOXSports) June 11, 2026

Julián Quiñones se convirtió en el primer jugador del Mundial 2026 en anotar un gol, el primer futbolista de la selección de México en anotar gol en un partido inaugural.

Además es el primer jugador en anotar el primer gol de un Mundial para otro país diferente al que nació.

Gilberto Mora, el jugador más joven de México en un Mundial

México tuvo varias ocasiones en el primer tiempo para aumentar la ventaja. Un poste de Quiñones y un remate de Gutiérrez que se fue cerca.

Pero en el segundo tiempo, Raúl Jiménez consiguió su gran oportunidad para su primer gol en un Mundial. Un centro perfecto de Roberto Alvarado para que Jiménez cabeceara solo frente al arco y poner el 2-0.

LOOK WHAT IT MEANS TO RAUL JIMÉNEZ ?? pic.twitter.com/9NPJZdBjjw — FOX Sports (@FOXSports) June 11, 2026

El nueve de la selección mexicana lo celebró señalando al cielo y con lágrimas a los ojos, posiblemente dedicado a su padre, quien falleció en el mes de marzo.

Javier Aguirre optó por darle recambio al equipo mexicano con el marcador 2-0 y sacó a Julián Quiñones y Raúl Jiménez, los goleadores del conjunto mexicano.

Gilberto Mora entró para los últimos 20 minutos para convertirse en el futbolista mexicano más joven en una Copa del Mundo. Aunque no podrá tener el récord de goleador más joven en un Mundial, marca que sigue siendo de Pelé con 17 años y 240 días.

México terminó pagando cara la victoria con la expulsión por tarjeta roja directa de César Montes en el 90+1 tras una falta en el borde del área.

El Tri termina victorioso, aunque perderá a uno de sus mejores centrales para el siguiente partido ante Corea del Sur, el 18 de junio.

Sigue leyendo:

Árbitro somalí que no pudo ingresar a EE.UU. para el Mundial 2026 pitará la Supercopa de Europa