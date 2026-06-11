Aficionado extranjero sufre infarto en las afueras del Estadio Ciudad de México

Un aficionado extranjero, presuntamente alemán, sufrió un infarto en el Estadio Azteca durante el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reveló que el aficionado se encuentra estable, luego de ser atendido en uno de los accesos del Estadio Azteca, según se aprecia en un video que circula en redes sociales.

“Personal de la SSC, en coordinación con los servicios médicos privados al interior del #Estadio, atendieron a un hombre extranjero que sufrió un infarto, el cual fue trasladado a un hospital para su atención médica especializada, donde se reporta como estable”.

La #SSC informa:



Personal de la SSC, en coordinación con los servicios médicos privados al interior del #Estadio, atendieron a un hombre extranjero que sufrió un infarto, el cual fue trasladado a un hospital para su atención médica especializada, donde se reporta como estable. pic.twitter.com/YhAeibzjry — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 11, 2026

Otro incidente en el Estadio Ciudad de México

En marzo del 2026, en la reinauguración del Estadio Ciudad de México, también se reportó un incidente, en donde un aficionado se lanzó de una de las rampas y falleció, por lo que se requirió el servicio de ambulancias forenses, para retirar el cuerpo.

En esta ocasión, el aficionado se trasladó a un hospital, y se contactó a la embajada de su país, para que reciba atención consular.

Salma Hayek presentó la Copa del Mundo en el Estadio Azteca

La actriz mexicana Salma Hayek hizo acto de presencia en el Estadio Azteca para participar en la inauguración del Mundial 2026, en primera instancia dándole la bienvenida a las 48 selecciones que competirán en la justa.

Salma Hayek presente en la inauguración del Mundial 2026. AP Photo / Natacha Pisarenko

La veracruzana apareció en el terreno de juego antes de que comenzara el desfile de los representantes de cada nación con las banderas y dio un mensaje en español.

Minutos más tarde, en uno de los palcos del histórico inmueble, Hayek estuvo acompañando al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que presentó el trofeo de la Copa del Mundo.

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