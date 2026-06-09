Chipotle Mexican Grill se une a la fiebre del fútbol internacional con promociones exclusivas para sus seguidores en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. La cadena de restaurantes ha anunciado su primera promoción 2×1 (BOGO) coincidiendo con el día del partido inicial, programada para el próximo 11 de junio a partir de las 3:00 p. m., además del lanzamiento de una camiseta de edición limitada.

Para disfrutar de este beneficio, los fanáticos deben llevar puesta una camiseta de fútbol a los restaurantes Chipotle participantes al realizar su pedido en físico. Al comprar un plato principal de igual o mayor valor, obtendrán un segundo plato principal gratis. El beneficio debe ser solicitado y recogido directamente por el cliente que porte la prenda deportiva.

Esta promoción está limitada a un máximo de cinco platos principales gratis por cuenta.

por cuenta. Está sujeta a disponibilidad de ingredientes en el establecimiento.

Es válida únicamente el 11 de junio a partir de las 3:00 p. m.

Una camiseta “Real Chipotle” de colección

La nueva camiseta de fútbol de Chipotle rinde homenaje a la cultura urbana y destaca el número 53, en honor a sus ingredientes auténticos. Crédito: Chipotle | Cortesía

Pensando en los aficionados y coleccionistas, la marca diseñó una prenda inspirada en la estética de los clubes más emblemáticos del balompié mundial. Se trata de una camiseta en color negro con la frase “Real Chipotle” estampada al frente, una pieza pensada para conectar de lleno con la cultura futbolística actual.

En la parte posterior, la camiseta luce el número 53, una cifra que posee un profundo significado para la compañía, ya que evoca la cantidad de ingredientes saludables y naturales que integran su propuesta culinaria base. Esta prenda será sumamente exclusiva: solo 53 camisetas estarán disponibles y se entregarán de forma previa al torneo final para los miembros del programa de recompensas Chipotle Rewards en EE. UU.

Los miembros de Chipotle Rewards pueden canjear 10 puntos de su cuenta para obtener una oportunidad de ganar la pieza de colección, en un periodo que va del 10 al 24 de junio.

La vicepresidenta sénior de marketing de marca de la empresa, Stephanie Perdue, explicó el trasfondo de esta campaña de cara al próximo gran torneo: “Queríamos celebrar los rituales que hacen que la experiencia sea tan memorable, desde usar camisetas de la suerte hasta reunirse para disfrutar de las comidas del día del partido con Chipotle”.

Chipotle Mexican Grill se consolida actualmente como un referente masivo de la comida tex-mex, operando más de 4,100 sucursales distribuidas en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania y Oriente Medio, impulsadas por un equipo de más de 135,000 empleados. La propuesta de valor de la cadena se centra en ofrecer comida auténtica, cocinada con métodos tradicionales y basada en ingredientes frescos, sin el uso de colorantes, saborizantes ni conservantes artificiales.

Sigue leyendo:

.McDonald’s lanza un menú mundialista con vasos de Beckham, Lamine Yamal y peluches Squishmallows

.Mundial 2026: cómo comer en restaurantes icónicos de Nueva York por solo $26 dólares

.Mundial 2026: un chef Michelin presentará un menú de 13 platos inspirados en Brasil