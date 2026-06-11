Desde las ofertas BOGO, vasos con los ídolos del fútbol mundial, donas decoradas como un campo de fútbol y hasta botellas de Coca-Cola en forma de balón son solo algunas de las propuestas de cadenas de comida rápida y grandes marcas para aprovechar la ola mundialista para el disfrute de millones de fanáticos.

La Gran Manzana recibirá a miles de personas para disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA 2026, quienes tendrán opciones que van desde menús accesibles por $26 dólares hasta promociones especiales tanto en restaurantes locales, cadenas de comida rápida y marcas líderes en el mercado.

Si quieres comenzar el mundial con ofertas y productos diseñados para montarse en la ola futbolística, desde hoy y durante el fin de semana hay promociones especiales para el inicio de la copa, y una gran variedad de opciones que se mantendrán hasta que termine el torneo.

2×1 de Chipotle solo por hoy

Otro gigante de la comida rápida, Chipotle Mexican Grill, se une a la fiebre del fútbol con su primera promoción 2×1 (BOGO) coincidiendo con el día del partido inicial. Está programada para el próximo 11 de junio a partir de las 3:00 p. m., además del lanzamiento de una camiseta de edición limitada.

Para disfrutar de este beneficio, los fanáticos deben llevar puesta una camiseta de fútbol en los restaurantes Chipotle participantes al realizar su pedido en físico. Al comprar un plato principal de igual o mayor valor, obtendrán un segundo plato principal gratis. El beneficio debe ser solicitado y recogido directamente por el cliente que porte la prenda deportiva.

2×1 de Krispy Kreme

Desde este jueves hasta el domingo, Krispy Kreme celebra el inicio del mundial y la pasión por el fútbol con la nueva colección Match Day Dozen y una promoción que te permite llevar una docena adicional por solo $2.

El beneficio funcionará de la siguiente manera:

Docena a $2: Cada cliente que compre cualquier docena o paquete de 16 Minis en las tiendas participantes, recibirá una docena de Original Glazed por ese precio especial.

Cada cliente que compre cualquier docena o paquete de en las tiendas participantes, recibirá una docena de por ese precio especial. Sorteo exclusivo: Los miembros del programa Krispy Kreme Rewards que realicen su compra durante el fin de semana participarán automáticamente en el sorteo de una camiseta con diseño exclusivo de la marca.

McDonald’s

La gigante de las hamburguesas, en honor a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, inició una campaña global con un menú especial y vasos coleccionables con astros del fútbol mundial. Entre las figuras destacan íconos como Christian Pulisic, David Beckham, Ronaldinho Gaúcho, Thierry Henry, Son Heung-Min, Lamine Yamal, Alphonso Davies y Santiago Giménez.

Uno de los mayores atractivos de los productos de este verano es el menú Big Mac, con la compra de cada menú, se entregará uno de los nueve vasos coleccionables con íconos del fútbol. Una nueva Cajita Feliz entra en el “juego” a partir del 9 de junio con 23 peluches Squishmallows™ de regalo, que incluyen a las mascotas de la Copa Mundial representando a los tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos.

Coca-Cola en forma de balón

La gigante de los refrescos lanzó especialmente para el mundial las botellas de fútbol de Coca-Cola. Este original producto se puede conseguir en Walmart en la presentación de 13,5 fl oz y solo en el sabor original de Coca-Cola.

Papas mundialistas

Lay’s celebra la Copa Mundial de la FIFA 2026 con su lanzamiento de edición limitada de dos sabores: sopa de cebolla francesa ondulada junto con salsa de ajo estilo brasileño, además del regreso del filete estilo argentino con chimichurri, que se vendió previamente en colaboración con Lionel Messi.

Chick-fil-A Catering: comodidad y variedad para tus eventos

Justo para el inicio del Mundial 2026, Chick-fil-A está ofreciendo un servicio de catering con snacks deliciosos para cada partido.

La propuesta incluye comida libre de gluten; las bandejas de Chick-fil-A Nuggets son los titulares perfectos para cualquier watch party, todo para disfrutar en casa comiendo delicioso.

Los clientes pueden ordenarlos con anticipación desde el menú de catering y acompañarlos con sus Waffle Potato Chips, disponibles en sus sabores Original y con la famosa Chick-fil-A® Sauce.

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