Mundial 2026: aperitivos más populares de los países participantes y dónde disfrutarlos en Nueva York

Comienza la Copa Mundial 2026, un evento multicultural que nos brinda la oportunidad no solo de disfrutar del buen fútbol, sino de acercarnos a la gastronomía local de los países que participan en la ciudad de Nueva York.

Deportes, diversión y buena comida. En esta entrega hacemos un viaje por los aperitivos más populares de los países que se jugarán todo por la copa: texturas horneadas como las gougères francesas, bocados marroquíes en masa filo y recetas tradicionales con ingredientes auténticos que puedes encontrar en la ciudad.

Nueva York es el epicentro del fútbol mundialista por ser una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con una propuesta gastronómica que incluye más de 600 restaurantes con menús accesibles por $26 dólares.

Los restaurantes y cadenas de comida rápida se suman a la máxima fiesta del fútbol ofreciendo lo mejor de sus menús y ambientes únicos para disfrutar cada jugada.

13 de Junio: Brasil vs. Marruecos

El primer partido en Nueva York enfrenta a dos grandes selecciones: Brasil y Marruecos. En estos países son muy populares las coxinhas y los briouats, respectivamente.

Coxinhas (Brasil)

Crujientes coxinhas brasileñas rellenas de pollo desmechado, uno de los aperitivos callejeros más buscados, ideales para las transmisiones de los partidos de la Copa Mundial 2026. Crédito: Shutterstock

Son un bocadito callejero y de bares delicioso. Se trata de croquetas crujientes empanizadas y fritas, elaboradas con una masa de harina de trigo y caldo de pollo, con un relleno de pechuga de pollo desmechada o queso. Un sitio ideal en Nueva York para disfrutarlas es Berimbau Brazilian Kitchen, en el West Village.

Briouats (Marruecos)

En la gastronomía marroquí, estos bocadillos con forma triangular o cilíndrica se elaboran con masa filo (warka) ultradelgada. Van rellenos de carne de cordero o ternera sazonada con especias como comino, canela y cilantro fresco. Se pueden cocinar de dos formas: fritas u horneadas. Café Mogador en Williamsburg, Brooklyn, es el lugar perfecto para probarlos, ya que tienen una gran variedad de entradas marroquíes con los sabores característicos del norte de África.

16 y 22 de Junio: El duelo de Senegal (vs. Francia y Noruega)

Pastels (Senegal)

Son unos pastelitos de pescado que se sirven en las barras y actividades deportivas. Se rellenan con una pasta de pescado (generalmente macarela o jurel) guisada con tomate, cebolla y un toque picante de chile habanero. Se fríen y se sirven siempre con una salsa de tomate frito picante llamada sauce pastel. En Harlem, el corazón de la comunidad de África Occidental en Manhattan, los expertos recomiendan Pikine como el lugar ideal para probar auténtica comida senegalesa.

Gougères (Francia)

Además de sus famosos quesos, estos bocaditos franceses hechos de masa choux (la misma de los profiteroles) se mezclan con queso Gruyère o Comté rallado antes de hornear. Huecas por dentro, ligeras y crujientes, destacan por su intenso sabor a queso tostado. Balthazar en el SoHo o Le District en el Lower Manhattan son las opciones recomendadas para probarlas recién horneadas.

Smørrebrød (Noruega)

Los noruegos disfrutan de este tradicional canapé sobre pan de centeno denso untado con mantequilla. Destaca la versión con gravlax (salmón curado en sal, azúcar y eneldo) acompañado de salsa de mostaza. Smør en East se pueden probar estos y otros aperitivos de la cocina nórdica.

25 de Junio: Ecuador vs. Alemania

Muchines de yuca (Ecuador)

En la gastronomía ecuatoriana, estos bocados son el aperitivo perfecto para ver los partidos del mundial. Se trata de croquetas de yuca rallada, rellenas en su centro con queso fresco y cebolla blanca; tienen forma alargada y se fríen en aceite hasta quedar muy crujientes. En El Ñaño Ecuatoriano, en Hell’s Kitchen, sirven este platillo, así como otros alimentos con los sabores tradicionales de la costa y la sierra.

Brezel (Alemania)

Crujientes coxinhas brasileñas rellenas de pollo desmechado, uno de los aperitivos callejeros más buscados, ideales para las transmisiones de los partidos de la Copa Mundial 2026. Crédito: Shutterstock

Esta versión gigante y con sal gruesa del pretzel es el bocadillo preferido de los alemanes. Se come untado en obatzda, un dip bávaro cremoso que se elabora mezclando queso Camembert maduro con una buena cantidad de pimentón dulce (paprika) para darle su característico color naranja. Para probar estos aperitivos alemanes, puedes visitar Reichenbach Hall en Midtown West o Radegast Hall & Biergarten en Williamsburg.

27 de Junio: Panamá vs. Inglaterra

Pastelitos de carne (Panamá)

Hechos con masa de hojaldre de trigo y rellenos de carne molida sazonada con culantro, ajo y ají chombo, estos pastelitos fritos son el snack ideal para los días de partido. En KC Gourmet Empanadas, en 38 Avenue B, Alphabet City (Lower East Side), se puede disfrutar de esta joya de la gastronomía panameña en la ciudad.

Sausage Rolls (Inglaterra)

Una de las opciones más icónicas de la comida de pub inglesa. Son muy populares y se elaboran con carne de salchicha de cerdo de buena calidad, sazonada con salvia y pimienta, envuelta en una lámina de masa de hojaldre brillante gracias al barniz de huevo. Este bocado se sirve horneado. The Jones Wood Foundry, en el Upper East Side, es un gastropub británico famoso por su autenticidad y el respeto absoluto a las recetas clásicas del Reino Unido.

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