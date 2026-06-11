Trump advierte que EE.UU. atacará con fuerza a Irán esta noche

El presidente Donald Trump confirmó este jueves que las fuerzas armadas estadounidenses ejecutarán nuevos ataques contra Irán durante las próximas horas, y calificó la operación como un despliegue de gran dureza y adelantó intenciones de intervenir en el sector energético del país asiático.

“Estados Unidos atacará a Irán esta noche con gran dureza (¡su Marina, Fuerza Aérea, radares, defensa antiaérea y todas las demás formas de defensa, junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva, han desaparecido!)”, declaró el mandatario a través de Truth Social.

La medida forma parte de una escalada militar que ha tenido lugar en los últimos dos días, durante los cuales Washington ha bombardeado varios puntos del territorio iraní. En respuesta, Irán atacó bases de Estados Unidos ubicadas en Kuwait, Jordania y Baréin, además de clausurar el paso por el estrecho de Ormuz, informó EFE.

Control sobre infraestructura energética

Además del componente militar, el presidente Trump señaló que EE.UU. contempla tomar el control de la infraestructura petrolera de Irán, enfocándose específicamente en la isla de Jarg, donde se encuentra la terminal de crudo más relevante de la nación.

“Asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, tal como hemos hecho con Venezuela, lo cual está resultando magnífico tanto para Venezuela como para EE.UU.”, dijo Trump, quien precisó que el plan busca replicar el modelo de gestión aplicado tras la captura del expresidente venezolano, Nicolás Maduro.

El aumento a los ataques representa el punto de mayor tensión desde el establecimiento del alto el fuego el pasado 8 de abril. El estancamiento en los diálogos diplomáticos ha imposibilitado un acuerdo final, lo que derivó en la advertencia de Trump sobre las consecuencias del retraso en las negociaciones.

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