Trump amenaza con tomar control de Washington si “la Mamdani de D.C.” gana la alcaldía

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este jueves que podría asumir control federal de Washington D.C. si en las próximas elecciones municipales resulta electa la candidata demócrata progresista Janeese Lewis George, a quien llaman “la Mamdani de D.C.”, en referencia al alcalde de Nueva York Zohran Mamdani.

“No me gustaría. Tal vez recuperemos Washington y lo administremos a nivel federal. No lo vamos a tolerar. No vamos a perder nuestros negocios”, declaró Trump desde el Despacho Oval.

El mandatario recordó su intervención en agosto de 2025, cuando puso bajo control federal a la Policía Metropolitana y activó a la Guardia Nacional, citando una cláusula de la Ley de Autonomía de 1973 que permite tomar control en emergencias.

Aquella medida generó rechazo entre los habitantes y autoridades locales, pese a que los crímenes violentos habían caído un 26 % en el primer semestre de ese año.

Trump destacó el éxito de su gestión en la ciudad: “Washington es ahora un lugar seguro”, dijo, y mencionó su programa de revitalización de parques, fuentes y monumentos con vistas al 250º aniversario de la Independencia de Estados Unidos.

La “Mamdani de D.C.”

Lewis George, autoproclamada demócrata socialista y apodada la “Mamdani de D.C.”, lidera las primarias frente a Kenyan R. McDuffie, según un sondeo de The Washington Post.

La candidata prometió esta semana en un programa de radio local: “Mis principales prioridades son hacer que D.C. sea más asequible, plantar cara a Trump y lograr que el Gobierno funcione mejor para todos nosotros”.

Solo el 6,4 % de los habitantes de la capital votaron por Trump en 2024, y la decisión de la alcaldesa Muriel Bowser de colaborar con la Casa Blanca en el control policial y militar generó descontento entre los residentes.

Con información de EFE.

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