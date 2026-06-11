¿Viajas con más de $10,000? No declararlos puede tener consecuencias costosas

Llevar grandes cantidades de efectivo al entrar o salir de EE.UU. no es ilegal. Sin embargo, cuando se trata de viajes internacionales, existe una regla que muchos viajeros desconocen y cuyo incumplimiento puede terminar en la confiscación inmediata del dinero.

Las autoridades federales permiten transportar más de $10,000 en efectivo al entrar o salir del país, pero exigen que esos fondos sean reportados previamente.

Ignorar este requisito puede derivar en largos procesos legales e incluso en la pérdida permanente de parte del dinero.

No existe un límite, pero sí una obligación de reportar

Contrario a lo que muchas personas creen, no hay una cantidad máxima de efectivo permitida para vuelos nacionales dentro de Estados Unidos.

En los viajes internacionales tampoco existe una prohibición para transportar más de $10,000.

La diferencia es que cualquier persona que ingrese o salga del país con una suma superior a esa cantidad debe informarlo a las autoridades mediante el formulario FinCEN 105.

La obligación no aplica únicamente al efectivo. También incluye instrumentos monetarios como cheques de viajero, giros postales y ciertos documentos negociables.

El formulario puede completarse antes del viaje y presentarse ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Lo que ocurre si no declaras el dinero

Las autoridades federales advierten que el problema no es la cantidad transportada, sino no reportarla.

De acuerdo con cifras oficiales, durante 2024 fueron confiscados más de $152 millones en moneda no declarada o vinculada a actividades ilícitas como parte de los esfuerzos contra el lavado de dinero y otros delitos financieros.

Incluso cuando el dinero pertenece legítimamente al viajero, recuperarlo puede convertirse en un proceso largo y costoso.

En muchos casos se requieren meses de trámites, asesoría legal y abundante documentación para demostrar el origen de los fondos.

Además, las leyes federales de decomiso civil permiten a las autoridades retener bienes relacionados con posibles violaciones de las normas de reporte financiero o sospechas de actividad criminal, incluso cuando no existen cargos penales formales contra el propietario.

Por ello, especialistas recomiendan declarar cualquier cantidad que supere el umbral establecido y evitar riesgos innecesarios.

Alternativas más seguras para mover grandes sumas

Cuando se necesita transferir cantidades elevadas, como $20,000, $40,000 o más, expertos financieros consideran que existen opciones mucho más seguras que transportar efectivo físicamente.

Las transferencias bancarias electrónicas suelen ser la alternativa más recomendada porque generan un registro claro del origen y destino del dinero, además de reducir riesgos durante el traslado.

Otra opción son los cheques de caja, utilizados con frecuencia para operaciones importantes como la compra de vehículos, pagos iniciales de viviendas u otras transacciones de gran valor.

Si debes viajar con efectivo, lleva documentación

En situaciones donde transportar dinero en efectivo es inevitable, los especialistas recomiendan conservar toda la documentación posible.

Estados de cuenta bancarios, comprobantes de venta, recibos y cualquier documento que permita demostrar el origen legítimo de los fondos pueden resultar fundamentales en caso de una revisión por parte de las autoridades.

Quienes realizan movimientos internacionales de dinero también pueden recurrir a bancos o servicios financieros regulados para enviar fondos directamente al extranjero, evitando así los riesgos asociados con el transporte físico de grandes cantidades de efectivo.

Aunque estas alternativas pueden implicar algunas comisiones, suelen representar un costo mucho menor que enfrentar la confiscación de fondos o un prolongado proceso para intentar recuperarlos.

Un trámite sencillo que puede evitar grandes pérdidas

Especialistas coinciden en que completar el formulario correspondiente antes de viajar es una medida simple que puede ahorrar meses de problemas.

La recomendación es clara: si llevas más de $10,000 al entrar o salir de Estados Unidos, declara el dinero. Un poco de papeleo puede ser mucho más barato que perder temporalmente –o incluso definitivamente– el acceso a tus fondos.

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