Las visas H-1B vuelven al centro del debate: quién obtiene los empleos tecnológicos con salarios de seis cifras

Los puestos especializados de tecnología superan fácilmente los $120,000 dólares anuales, pero solo una fracción de los profesionales que aspiran a esos empleos logra acceder a ellos mediante una visa H-1B.

Sin embargo, un juez anuló la tarifa de $100,000 dólares que el presidente Donald Trump impuso a las empresas que contratan trabajadores extranjeros. Ese fallo significa un alivio temporal para empleadores y candidatos, pero no resuelve la disputa de fondo: quién puede competir realmente por algunos de los puestos mejor pagados de Estados Unidos en universidades, hospitales y empresas que dependen de talento extranjero altamente calificado.

La medida no resuelve la disputa de fondo: quién puede competir realmente por algunos de los puestos mejor pagados de Estados Unidos en sectores como universidades, hospitales y empresas que dependen de talento extranjero altamente calificado.

El fallo tampoco es definitivo todavía: el gobierno aún puede apelar, y en paralelo avanza un paquete de cambios regulatorios que encarece los salarios mínimos para estos puestos y reordena la fila de candidatos, favoreciendo a quienes ya tienen las ofertas más altas.

Empleos de más de $120,000 al año… pero con filtro

La visa H-1B es el principal filtro para definir quién puede acceder legalmente a los empleos tecnológicos mejor pagados en Estados Unidos. La mayoría de estas plazas se concentran en ingeniería de software, inteligencia artificial, ciberseguridad, análisis de datos y sectores médicos y financieros de alta especialización.

En la práctica, para obtener esta visa hay tres grandes barreras:

Un tope anual de 85,000 visas, muy por debajo de la demanda real.

de 85,000 visas, muy por debajo de la demanda real. Una lotería anual en la que solo alrededor de un tercio de los solicitantes consigue aprobación.

en la que solo alrededor de un tercio de los solicitantes consigue aprobación. Reglas salariales que obligan a las empresas a ofrecer sueldos elevados, lo que automáticamente excluye a pequeños empleadores o a candidatos en posiciones de entrada.

Como resultado, los empleos de seis cifras se concentran en grandes corporaciones tecnológicas, consultoras y hospitales ancla, mientras muchos talentos, incluidos miles de profesionales hispanos, tienen mayores dificultades para contratarse, pese a tener la formación necesaria.

Cómo las nuevas reglas cambian quién entra y quién se queda afuera

Más allá de la tarifa de $100,000 para tramitar esta visa, los cambios recientes empujan la selección hacia un perfil muy concreto de trabajador:

Prioridad a los salarios más altos: los nuevos criterios ofrecen mayores posibilidades de ser seleccionado a quienes tienen ofertas con sueldos para puestos de alta responsabilidad

los nuevos criterios ofrecen mayores posibilidades de ser seleccionado a quienes tienen ofertas con sueldos para puestos de alta responsabilidad Aumento del salario mínimo exigido: las tablas oficiales elevan los umbrales entre 20% y 30% según la ocupación y la ciudad

las tablas oficiales elevan los umbrales entre 20% y 30% según la ocupación y la ciudad Mayor peso a grandes empleadores: solo las empresas poderosas pueden pagar esos salarios y asumir los costos legales; las startups y organizaciones comunitarias quedan prácticamente excluidas para contratar personal calificado.

Esto significa que los empleos de seis cifras tienden a concentrarse en empleos que ya partían con ventaja: egresados de universidades de élite, candidatos con experiencia en empresas globales y profesionales colocados en hubs como Silicon Valley, Seattle, Austin o Nueva York.

¿Dónde quedan los profesionales hispanos?

Para la comunidad hispana, el impacto es doble.

Por un lado, muchos jóvenes latinos, formados en universidades estadounidenses o en América Latina, compiten por esas mismas visas. Cuando las reglas priorizan salarios muy altos y empleadores grandes, los solicitantes provenientes de universidades regionales, empresas medianas, organizaciones sin fines de lucro, quedan automáticamente relegados.

Por otro lado, el acceso desigual a redes de contactos, prácticas profesionales y mentores dentro de la industria tecnológica hace que, incluso antes de llegar a la visa, muchos candidatos hispanos ya compitan desde atrás: menos entrevistas, menos ofertas, menos posibilidades de alcanzar el umbral salarial que hoy se exige para destacar en la lotería.

¿Qué puede hacer un profesional hispano que aspira a un empleo de seis cifras?

Aunque el marco regulatorio es complejo, hay algunas acciones concretas que pueden marcar la diferencia:

Buscar ofertas con salario competitivo : en la práctica, tener una oferta en el rango alto de mercado no solo mejora el ingreso, también mejora las probabilidades de que la empresa se anime a patrocinar la visa

: en la práctica, tener una oferta en el rango alto de mercado no solo mejora el ingreso, también mejora las probabilidades de que la empresa se anime a patrocinar la visa Apuntarle a empleadores con historial de H-1B : compañías y hospitales que ya han patrocinado visas conocen el proceso y tienen presupuestos definidos para ello

: compañías y hospitales que ya han patrocinado visas conocen el proceso y tienen presupuestos definidos para ello Fortalecer credenciales en áreas de alta demanda : especializarse en nichos como inteligencia artificial, ciberseguridad, cloud o análisis avanzado de datos, donde la escasez de talento es evidente, aumenta el poder de negociación

: especializarse en nichos como inteligencia artificial, ciberseguridad, cloud o análisis avanzado de datos, donde la escasez de talento es evidente, aumenta el poder de negociación No depender de una sola vía: explorar alternativas como estudios de posgrado, OPT, otras categorías de visa o incluso oportunidades en países que hoy compiten por el mismo talento tecnológico

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre quién se queda con los empleos tecnológicos de la visa H-1B

¿Las visas H-1B benefician más a grandes empresas que a trabajadores?

En muchos casos, sí. Son las compañías con más recursos las que pueden pagar salarios altos, asumir costos legales y navegar cambios de reglas. La selección inicial está filtrada por el poder económico del empleador.

¿Los trabajadores H-1B realmente desplazan a empleados estadounidenses?

Algunos sectores sostienen que la H-1B se usa para sustituir mano de obra local, mientras que universidades y ‘think tanks’ señalan que, simplemente no hay suficientes candidatos formados dentro del país.

¿Por qué se habla tanto de “seis cifras” en tecnología?

Porque muchos de estos puestos tienen sueldos iniciales por encima de los 100,000 dólares anuales, especialmente en ciudades con alto costo de vida. Eso los convierte en trabajos bien pagados, con beneficios, que cualquier grupo político quisiera atribuir a “sus” votantes.

¿Qué papel juega la política en quién consigue estos empleos?

En la práctica, las decisiones políticas determinan si el sistema favorece más al talento extranjero, a trabajadores locales o a un grupo muy reducido de empleadores con mayor capacidad de influencia.

Conclusión

La pelea por las visas H-1B es, en el fondo, una pelea por quién se sienta en los puestos mejor pagados de la economía digital.

Las nuevas reglas, la tarifa anulada y las futuras apelaciones no se quedan en los tribunales: terminan definiendo si los empleos tecnológicos de seis cifras seguirán concentrados en unos cuantos grupos o si se abrirán oportunidades reales para más profesionales, incluidos miles de hispanos que hoy sostienen, desde la periferia, buena parte del sistema tecnológico y de innovación de Estados Unidos.

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