La inflación anual llega a 4.2% en mayo y marca su nivel más alto en tres años en EE.UU.

La inflación no cede en Estados Unidos y ya alcanzó su nivel más alto en tres años. De acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (CPI) publicado este miércoles por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), se situó en 4.2% anual en mayo de 2026. El resultado se debe principalmente al fuerte aumento en el costo de los energéticos, que subieron 23.5% en el último año y representaron más del 60% del aumento mensual total, empujando gran parte del incremento mensual de los precios.

El impacto sigue golpeando en el bolsillo de millones de familias. El alza de la gasolina, la electricidad y otros energéticos afecta el costo en rubros como los traslados diarios hasta las compras básicas, en un momento en que muchos hogares siguen ajustando sus presupuestos para enfrentar un costo de vida cada vez más elevado. En febrero, el galón de gasolina costaba $2.98 y hoy supera los $4.56, de acuerdo con la Agencia de Información de Energía (EIA).

El mes que la inflación volvió a golpear más fuerte

El IPC subió 0.4% en mayo respecto a abril, de acuerdo con el BLS, encadenando cuatro meses consecutivos de incrementos mensuales. La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos, aumentó 2.9% anual, una décima más que en abril.



El dato de 4.2% anual no solo superó el nivel anterior de 3.8% de abril: también rebasó las previsiones de los analistas, que anticipaban un 4.0%, según FactSet.



Estos niveles no se habían visto desde abril de 2023, cuando la inflación estaba en niveles similares por las secuelas de la guerra en Ucrania. Ahora, la causa es otro conflicto: la guerra contra Irán, iniciada a finales de febrero de 2026.

La gasolina y la energía, los verdaderos detonadores

El índice de energía subió 3.9% en mayo y 23.5% en el último año, según el BLS. El golpe ha sido tan fuerte que solo este rubro representó más del 60% del aumento mensual de todos los precios.



El conflicto con Irán provocó el bloqueo en el Estrecho de Ormuz, paso estratégico por donde transita una quinta parte del petróleo mundial, lo que disparó el precio del barril de crudo hasta casi $120 dólares, aunque en días recientes se ha reducido a alrededor de $92 tras la liberación de reservas estratégicas.



Antes de los bombardeos, la gasolina promediaba $2.98 el galón. El salto ha sido brutal para el presupuesto familiar desde entonces.

Lo que significan estos números en la vida diaria

Para una familia que llena el tanque dos veces por semana, el alza acumulada puede representar entre $80 y $130 dólares adicionales al mes solo en gasolina, de acuerdo con un análisis del Bank of America Institute. Sumado al alza en alimentos y vivienda, el gasto mensual adicional puede ir de $150 a $250 dólares para el hogar promedio.



Los alimentos también subieron: 0.2% en mayo, y 3.1% en el año, según el BLS. La vivienda avanzó 0.3% en el mes.



Mientras tanto, los salarios no alcanzan. El IPC de mayo se confirmó en 4.2%, pero los salarios crecen alrededor de 3.6% anual, de acuerdo con datos del BLS. Estas cifras indican que el poder de compra real de los trabajadores está retrocediendo por segundo mes consecutivo.

La Fed se mantiene en un callejón sin salida

El reporte de inflación de mayo complica la posición de la Reserva Federal respecto a las tasas de interés. Su nuevo gobernador, Kevin Warsh, ha sostenido públicamente que puede ser “más indulgente” con la inflación puntual porque el desarrollo de la inteligencia artificial impulsará aumentos de productividad a largo plazo.



Pero los mercados de bonos ya se prepararon para una postura más dura del banco central.



John Briggs, jefe de estrategia de tipos de interés en Estados Unidos de Natixis Norteamérica, señaló que “la ligera debilidad de la inflación subyacente interanual podría reforzar el argumento de que el pico de la inflación relacionada con la guerra podría haber quedado atrás”, aunque advirtió que “esto depende de que el petróleo se mantenga estable”.

¿Cuánto tiempo más durarán estos precios?

Expertos citados por CiberCuba advirtieron que los precios del combustible podrían mantener estos niveles hasta 2027. GasBuddy proyecta que el galón podría promediar $4.80 este verano, el período de mayor demanda del año.



Por su parte, analistas de JPMorgan Chase afirmaron que “no puede descartarse un precio de $5 por galón” este verano, siempre que el conflicto con Irán continúe.



Para la comunidad hispana, que trabaja y gasta en los márgenes más estrechos de la economía, y que depende del automóvil más que ningún otro grupo, cada centavo adicional en el precio del combustible es un recorte directo al presupuesto familiar.

¿Qué pueden hacer las familias ahora?

Comparar precios de gasolina con aplicaciones como GasBuddy antes de cargar, eligiendo el surtidor más barato de la zona

con aplicaciones como GasBuddy antes de cargar, eligiendo el surtidor más barato de la zona Aprovechar gasolina E15 , autorizada temporalmente por la EPA, que suele ser unos centavos más barata

, autorizada temporalmente por la EPA, que suele ser unos centavos más barata Revisar suscripciones, salidas a comer y compras no esenciales para absorber el alza mensual de $150 a $250 en gastos básicos

para absorber el alza mensual de $150 a $250 en gastos básicos Solicitar ajuste salarial documentando el impacto de la inflación real: los salarios suben 3.6%, pero los precios ya van a 4.2%

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la inflación de mayo

¿Cuánto subió la inflación en mayo de 2026 en EE.UU.?

La inflación llegó a 4.2% anual en mayo de 2026, su nivel más alto desde abril de 2023. El reporte superó las proyecciones de los analistas, que estimaban un 4.0%.



¿Cuánto subió la energía en el último año?

El índice de energía creció 23.5% anual en mayo, según el BLS. En términos mensuales, subió 3.9% en mayo y representó más del 60% del incremento mensual total del costo de vida.



¿Por qué subieron tanto los precios del combustible?

El bloqueo del Estrecho de Ormuz por Irán redujo el flujo de una quinta parte del petróleo mundial, disparando los precios. El barril llegó a casi $120 y la gasolina pasó de $2.98 a más de $4.56 el galón.



¿Hasta cuándo seguirán altos los precios?

Analistas de JPMorgan Chase advirtieron que el galón podría alcanzar $5 este verano. Expertos consultados por CiberCuba señalaron que los precios podrían no restablecerse hasta 2027.



¿Los salarios están subiendo al mismo ritmo que los precios?

No. Los salarios crecen alrededor del 3.6% anual, mientras la inflación ya alcanza el 4.2%. Esto significa que el poder adquisitivo real de los trabajadores está cayendo por segundo mes consecutivo.



¿Qué hará la Reserva Federal con las tasas de interés?

El nuevo gobernador Kevin Warsh enfrenta presión cruzada: Trump exige un recorte de tasas, pero la inflación está muy por encima del objetivo del 2%.

Conclusión

La inflación anual de 4.2% de mayo se ha confirmado como la principal amenaza económica para las familias en Estados Unidos. Si el crudo se mantiene cerca de los $92 por barril durante el verano y la Fed sube tasas para frenar los precios, las familias de menores ingresos enfrentarían al mismo tiempo gasolina cara, que arrastra una gran cantidad de productos y servicios, y salarios que ya no alcanzan. Para la comunidad hispana, ese escenario no es hipotético: los números de hoy lo confirman.



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