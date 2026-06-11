VIDEO: Puerto Rico, Cali y NY unidos por la salsa en parada boricua de Manhattan

NUEVA YORK – Las mismas calles de Nueva York que guardan las huellas de salseros puertorriqueños como Héctor Lavoe, Willie Colón y Eddie Palmieri, entre muchos otros, guiarán la ruta de una delegación de Cali, Colombia, este próximo domingo 14 de junio.

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El centro del encuentro será la Quinta Avenida en Manhattan.

El fin: promover la “Ruta Americana de la Salsa” como parte de la edición 69 del Desfile Nacional Puertorriqueño.

Funcionarios de Cali como la secretaria de Cultura, Leydi Higidio, formarán parte de la comitiva.

En entrevista exclusiva con El Diario, la colombiana explicó que la iniciativa que, desde hace meses une a las autoridades de la “Capital de la Salsa” con las de la “Isla del Encanto” se trasladará a la Gran Manzana este fin de semana para afianzar los lazos de hermandad, intercambio y promoción a través de la salsa.

“Estamos dimensionando esta Ruta Americana de la Salsa que nos permite entender estas historias, y estamos renovando ese Barrio Obrero (cuna de la salsa en Cali), que es historia y memoria de la salsa. Nos contaban que hay un Barrio Obrero en Puerto Rico (en San Juan). Queremos recopilar lo que ha pasado alrededor de décadas de estos sonidos, de estos movimientos, que cada ciudad le ha puesto a esta memoria histórica”, resaltó Higidio.

La secretaria de Cultura de Cali, Leydi Higidio. Foto: cortesía de la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali

Los representantes de Puerto Rico y de Cali buscan que el circuito salsero se inserte en la Gran Manzana, espacio donde grandes del género, muchos de estos boricuas, entre los años 60 y 70 elevaron sus carreras para alcanzar resonancia mundial.

“También la invitación es para que ciudades como Nueva York que tienen ese componente se sumen alrededor de un circuito que nos ayuda a recuperar toda esa identidad. A su vez, también hacer una circulación hacia nuestros artistas y potenciar a la salsa como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”, apostó.

El alcalde del municipio de Arecibo (norte de la isla), Carlos “Tito” Ramírez; la de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez y el caleño Alejandro Eder firmaron a finales del año pasado acuerdos de entendimiento durante su participación en la popular feria de la ciudad colombiana.

Ponce promueve desde hace un tiempo un recorrido por espacios icónicos que confirman el aporte salsero de varios exponentes originarios de ese municipio. Por ejemplo, los visitantes de la ciudad, ubicada al sur de Puerto Rico, pueden explorar el Paseo de la Salsa José “Cheo” Feliciano; también rendirle homenaje póstumo tanto a Feliciano en el Cementerio La Piedad como a Lavoe en el Cementerio Civil donde yacen los restos de ambos.

La estrategia de la Ruta Americana de la Salsa busca reforzar ese ecosistema de memoria y reconocimiento a través de historias compartidas en torno a la salsa y los aportes de sus músicos.

Las distintas jurisdicciones se han unido para ampliar el corredor cultural con base en ese legado salsero para conectar a más ciudades del continente y promover la exposición de nuevos artistas.

Con su presencia en el desfile de NY, la delegación de Cali espera avanzar en su esfuerzo para ampliar la ruta continental.

“Lo primero es hacer ese diálogo y compartir qué es la Ruta Americana de la Salsa, porque la conversación es entre estos dos países, pero queremos que se amplié a más de 20 ciudades en el continente. Lo segundo es aprovechar un momento tan importante como la parada este 2026, que tenemos esa conexión con muchas ciudades, y conectar con NY como parte también importante de todo eso que hemos mencionado de la historia de la salsa”, expuso la secretaria de Cultura.

La entrevistada añadió que, en esa dirección, mantienen conversaciones con las autoridades municipales de NY para que se sumen a los acuerdos y sirvan como facilitadores.

Parte esencial del esfuerzo para continuar configurando la iniciativa es identificar los eventos clave en las distintas ciudades.

“Por ejemplo, del 24 al 27 de septiembre, Cali tiene el Festival Mundial de Salsa y este año tendrá la Cumbre de Ciudades de la Ruta Americana de la Salsa. La invitación es que todas las ciudades que estamos conectando estén aquí en Cali para conocer a esos artistas, productores, disqueras, emisoras, personas que nos ayudan con vestuario, para que nos encontremos aquí y dialoguemos sobre qué está pasando en sus países…cómo hacemos un intercambio y cómo circulamos a través de todos estos espacios que al final termina abriéndose una gran oportunidad para todos”, abundó.

Higidio, quien cuenta con una maestría en Ciencias Económicas, explicó que a largo plazo la intención es que la ruta se promueva como una de turismo cultural.

“El turismo en esta ruta yo lo he comparado con la Ruta Santiago en España, pero nuestra ruta es continental. Yo puedo comenzar en NY y terminar en algún lugar más al sur del continente. Podríamos decir que, si usted es asiático y europeo o eres del mismo continente (americano), esto es lo que te vas a encontrar en este lugar. Tienes la opción de hacer la ruta completa o entender que en cada uno de estos espacios te vas a encontrar con un poquito de lo que está pasando en la ciudad que hace parte de la Ruta Americana de la Salsa porque estamos en intercambio”, reflexionó.

A corto plazo y de cara a los 490 años de la fundación de Cali el próximo mes, la ciudad busca incluir a Puerto Rico en la celebración.

“Cali cumple años el 25 de julio y queremos que algo de Puerto Rico haga parte de nuestro cumpleaños; que si un turista está en Cali encuentre un poco de esa cultura y connotación puertorriqueña que invita también a visitar Puerto Rico. Estamos en un intercambio para promover ese turismo, esa economía y para fortalecer esa oferta de productos que pueden ser desde unos zapatos, vestuarios de salsa, discos. Aquí hay un tema de melómanos súper importante y cuando llegan termina comprándose muchos LPs (discos de vinilo) que es parte de esa conservación”, mencionó.

La tecnología también forma parte de los esfuerzos para crear el sello promocional. La aplicación “Cali Cultura en Digital” lanzada el año pasado aporta en esa dirección.

Se trata de una plataforma que conecta a la ciudadanía con la oferta cultural de la ciudad.

“Queremos hacer un sello que también nos permita identificar lo que es parte de la ruta. En Cali, tenemos una plataforma digital que es Cali Cultura en Digital y ahí encuentras todo lo que está pasando en la ciudad; en qué barrio puedes encontrar un ensayo de un grupo de bailarines; qué está pasando en nuestro Barrio Obrero en cada una de las comunas. Todos los días, si eres un turista, puedes encontrar información”, resaltó.

“Mientras haya un caleño o una caleña la salsa no va a morir”

La apropiación y asunción del género en Cali ha llevado a que muchos afirmen que “mientras haya un caleño o una caleña la salsa no va a morir”.

Este fenómeno, a juicio de Higidio, responde a varios factores que inician con el aporte sonoro y de movimiento de los caleños.

“Dentro de los Juegos Panamericanos en los años 70 estábamos bailando y nosotros, los caleños y caleñas, aumentamos la velocidad de la música y esto hizo que las piernas se movieran más rápido. Dentro de eso, adoptamos esa sonoridad, la apropiamos y cuando tuvimos la visita de los alcaldes de Arecibo y de Ponce en diciembre en nuestra Feria de Cali nos decían que nosotros en todos los lugares estábamos escuchando y bailando salsa. Fue algo que nosotros asimilamos. En los 229 barrios que tenemos estamos todo el tiempo con estas sonoridades que han sido una parte de nuestras vidas”, describió la gestora cultural.

La contribución de artistas como los asociados al Grupo Niche, la Orquesta Guayacán, Pipier Pimienta Díaz y Fruko y sus Tesos también han ayudado a preservar el género.

La amplia recepción de la salsa en Cali además es resultado de esfuerzos gubernamentales e institucionales que se han extendido por décadas, afirmó la funcionaria.

“Nosotros tenemos la Feria de Cali que este año cumple 69 versiones, lo que quiere decir que ha sido parte de muchas historias, y también tenemos un Festival Mundial de Salsa que es parte de las más de 130 escuelas que están en los barrios y que nos permiten, de generación en generación, que los niños y niñas no pierdan esa identidad y esa forma de bailar. También ha sido una apuesta maravillosa que la Alcaldía ha permitido durante muchos años que se mantenga viva y sea parte de nuestras historias”, reconoció.

Gracias al compromiso de ciudades como Cali en la promoción de este ritmo es que salseros puertorriqueños han logrado extender su música a nivel mundial, consideró la portavoz.

“Muchos cantantes puertorriqueños sienten que esta ciudad les abre sus brazos y vienen y cantan y nos dicen que no sabían que conocíamos tanto sus canciones…Aquí crecimos con el Gran Combo de Puerto Rico, con muchas de esas sonoridades…Aquí dicen Marc Anthony y todos salimos a comprar la boleta para el concierto. Siempre hay un componente puertorriqueño muy importante, así como salseros de otras ciudades del continente”, señaló.

Higidio reconoció el aporte de artistas urbanos como Bad Bunny en la promoción de la salsa a nivel internacional a través de sus fusiones.

Para la colombiana, la contribución del reguetonero no debe devaluarse en vista del potencial para conectar con las nuevas generaciones.

“Esto nos conectó con el mundo y a las nuevas generaciones de que este ritmo existe. Tal vez un joven de 13 a 18 años nunca había tenido esa cercanía, pero en este momento dice, ‘ay, mira, esto suena bien y se llama salsa’…Dentro de eso, creo que estamos en un momento coyuntural muy interesante en el que artistas de otros géneros han comenzado a conectar con la salsa. Yo creo que la Ruta Americana nace también aprovechando este momento de la historia en la que podemos tener la atención de esas nuevas generaciones para decirles que la salsa sigue viva; es parte de tu interés; te podemos conectar y es parte también de nuestra identidad cuando hablamos de América. En ese sentido, esa es parte de la invitación”, reflexionó.

A largo plazo, los impulsores de esta campaña buscan que la UNESCO declare la salsa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La primera Cumbre de Ciudades que se celebrará en septiembre en Cali acogerá a delegaciones de 20 ciudades del continente con el fin de recabar información que pueda ser sometida como parte de la solicitud ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

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