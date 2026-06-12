Alejandro Fernández expresó su emoción tras interpretar el Himno Nacional en el Mundial 2026

El cantante mexicano Alejandro Fernández fue el encargado de interpretar el himno nacional de su país en el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, que se celebró el pasado 11 de junio en Ciudad de México.

En el show inaugural participaron artistas como Shakira, Danny Ocean, Maná, Los Ángeles Azules, Belinda y J Balvin. El cantante Alejandro Fernández pisó el terreno minutos antes del inicio del partido para interpretar el himno nacional de México, un momento profundamente emotivo para los presentes.

A través de sus redes sociales, Alejandro Fernández expresó el orgullo y emoción que sintió al interpretar el himno de su país en el evento deportivo más importante del mundo.

“Nací con dos bendiciones, lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo hasta el último día: Nacer mexicano y nacer Fernández”, escribió el cantante en sus redes sociales.

El cantante expresó lo afortunado que se siente por lo lejos que lo ha llevado su carrera.

“He tenido la fortuna de recorrer el mundo, de cantar en escenarios que alguna vez parecían imposibles y de llevar nuestra música a lugares con los que solo soñaba cuando era niño”, dijo.

El Potrillo, como también es conocido el hijo de Vicente Fernández, se refirió a cómo el fútbol ocupa un lugar importante en su corazón.

“Pero hay momentos que llegan para recordarte de dónde vienes. Crecí con el fútbol en casa, con las rivalidades de siempre, con las tardes frente a la televisión y con esa pasión que nos une a todos cuando se trata de México”, un sentimiento que muchos comparten con él.

Alejandro Fernández confesó que se sintió muy nervioso durante su actuación en la inauguración y aprovechó para recordar a su padre, el fallecido cantante Vicente Fernández.

“Y aunque llevo toda una vida sobre los escenarios, pocas veces me había sentido tan nervioso… una cosa es salir a cantar y otra muuuuuy diferente es salir a representar. Gracias por permitirme vivir esto. Y también un beso hasta el cielo. VAMOS MÉXICO”, dijo el artista.

México fue es una de las sedes de la Copa del Mundo 2026 junto con Estados Unidos y Canadá. El país azteca fue el primero en inaugurar la justa deportiva y lo hizo con un show lleno de cultura, tradición y mucha fiesta. Antes del partido inaugural, Shakira, Maná, Ángeles Azules, Belinda y J Balvin fueron los encargados de llevar al público el show de inauguración de la Copa del Mundo en el Estadio de Ciudad de México.

Luego el público tuvo el placer de escuchar el himno oficial del mundial interpretado por el tenor italiano Andrea Bocelli junto con la cantante coreana EJAE. Además, la actriz y productora mexicana Salma Hayek, nombrada embajadora del Mundial de 2026, pronunció un breve discurso antes del inicio del partido.

“Los mexicanos nos sentimos muy honrados de que aquí comience el primer partido de esta maravillosa tradición futbolística que nos une a todos”, dijo Hayek.

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