Shakira lanza poderoso mensaje de paz, mientras “Dai Dai” hace historia

La apertura del Mundial 2026 dejó más que música y espectáculo para Shakira. Horas después de presentarse en el Estadio Ciudad de México (estadio Azteca), la cantante colombiana aprovechó sus redes sociales para compartir una reflexión dirigida a millones de seguidores.

La artista, que interpretó “Dai Dai” junto a Burna Boy durante la ceremonia inaugural, publicó una imagen relacionada con la FIFA y el torneo acompañada de un mensaje enfocado en la convivencia y la esperanza.

Mensaje que fue más allá del escenario

“Que este Mundial 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todo el mundo. Y, sobre todo, que recordemos a nuestros pequeños campeones que esperan oportunidades, como la educación, para que puedan triunfar en la vida. ¡Estamos listos!”, escribió la barranquillera.

La publicación estuvo acompañada por el emoji de un lobo, una figura que suele utilizar para representar a su comunidad de seguidores.

Pero mientras su mensaje circulaba en redes, otra noticia impulsaba aún más el impacto de su participación en el torneo.

El reconocimiento para “Dai Dai”

Según una encuesta publicada por Billboard el pasado 1 de junio, “Dai Dai” fue elegida por los lectores como la mejor canción en la historia de los Mundiales. El tema oficial de la Copa del Mundo 2026 obtuvo más del 31% de los votos.

Muy cerca quedó “Waka Waka (This Time for Africa)”, también interpretada por Shakira junto a Freshlyground para Sudáfrica 2010, con más del 26% de las preferencias.

La consulta incluyó los 10 himnos oficiales lanzados por la FIFA desde 1990, desde “Un’estate italiana (To Be Number One)” de Edoardo Bennato y Gianna Nannini hasta la producción más reciente de Shakira y Burna Boy, grabada en mayo y construida a partir de afrobeats, “dance-pop”, ritmos globales y reguetón.

El tercer lugar fue para “Cup of Life (La Copa de la Vida)” de Ricky Martin, canción del Mundial de Francia 1998 que obtuvo casi el 25% de los votos. Entre los demás favoritos aparecieron “Ole Ola (We Are One)” de Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte, además de “The Time of Our Lives” de Il Divo y Tony Braxton.

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