Canadá toma el relevo en la fiesta del Mundial 2026

Mientras los aficionados todavía comentan lo ocurrido en el Estadio Azteca de Ciudad de México, Canadá se preparó para mostrar su propia carta de presentación ante el mundo.

La propuesta buscó destacar elementos culturales e identitarios del país anfitrión a través de un espectáculo previo al encuentro programado para la jornada, en el que Canadá se enfrentará a Bosnia.

El objetivo es que cada sede imprima su sello dentro de una competición que, por primera vez, se desarrolla de manera conjunta entre tres naciones.

Ante miles de espectadores, la organización apostó por exhibir una imagen representativa de Canadá, destacando su diversidad a través de manifestaciones artísticas, referencias a los pueblos originarios y escenarios inspirados en el entorno natural del país.

Los artistas invitados

Entre la lista de intérpretes que encabezaron la ceremonia canadiense en el Toronto Stadium estuvieron la cantante Alessia Cara y la artista Jessie Reyez, dos de las figuras más reconocidas de la música del país norteamericano.

También participaron Elyanna, Nora Fatehi, William Prince, Vegedream y Sanjoy, quienes aportaron diferentes sonidos y estilos a una programación construida para reflejar la diversidad que caracteriza al país.

El Mundial 2026 continúa desplegando una estrategia que combina fútbol y entretenimiento. Si México abrió el torneo con música latina y una victoria de su selección, Canadá buscó dejar su propia huella con una celebración diseñada para conectar con los aficionados que siguen la competencia desde distintos rincones del planeta.

Aún queda celebración

La Copa Mundial de 2026 sigue sumando capítulos. Apenas un día después del arranque oficial en Ciudad de México, la atención se trasladó hoy a Canadá y tendrá su broche de oro esta noche en Estados Unidos.

El ambiente festivo comenzó a recorrer territorio canadiense luego de una jornada inaugural marcada por el triunfo de la selección mexicana sobre Suráfrica por 2-0 y por una programación artística que reunió a nombres como Shakira, Belinda, Los Ángeles Azules, Maná y Danny Ocean.

Ahora, Estados Unidos cerrará estas aperturas en Los Angeles Stadium, que será el escenario de la tercera y última ceremonia inaugural del Mundial 2026, donde se esperan las presentaciones de Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, y quizás algunas sorpresas.

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