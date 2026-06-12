Brad Lander: absuelto por un juez luego de la protesta en el edificio de ICE en Manhattan

Un juez federal en Nueva York absolvió Brad Lander del cargo de obstrucción a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ICE, tras concluir que no hubo pruebas suficientes de que intentara bloquear el trabajo de las autoridades durante una protesta en un edificio federal.

El caso se originó en septiembre de 2025, cuando Lander fue detenido junto a otros funcionarios electos en el edificio 26 Federal Plaza, que alberga un tribunal de inmigración y áreas de detención de ICE en el Bajo Manhattan.

Protesta en centro de detención migratoria

De acuerdo con los hechos del juicio, el entonces contralor de la ciudad participó en una protesta dentro del edificio, donde políticos y activistas denunciaban condiciones de hacinamiento e insalubridad en las instalaciones de detención.

Cuando no se les permitió el acceso a ciertas áreas, los funcionarios se sentaron en el vestíbulo de los ascensores como forma de protesta, lo que derivó en su arresto y posterior acusación de obstrucción por presuntamente bloquear el paso.

The verdict is in! pic.twitter.com/iOT9TIhQcy — Brad Lander (@bradlander) June 11, 2026

Juez descarta intención de obstruir

El juez federal de primera instancia, Henry Ricardo, determinó que el gobierno no logró demostrar más allá de toda duda razonable que Lander hubiera cometido obstrucción real.

En su resolución, el tribunal señaló que no existían pruebas de que alguien intentara salir del ascensor ni de que hubiera una acción deliberada para impedir la circulación. También consideró creíble el testimonio del acusado, quien aseguró que su intención era esperar autorización para inspeccionar el área.

Caso con carga política en plena carrera electoral

El proceso judicial se desarrolló mientras Lander compite en la contienda demócrata por un escaño en el Congreso por Nueva York, donde enfrentará al actual legislador Dan Goldman en las primarias del 23 de junio.

El político progresista ha recibido apoyo de figuras como el alcalde de Nueva York Zohran Mamdani y los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren, mientras que Goldman cuenta con respaldo de líderes demócratas moderados como la gobernadora Kathy Hochul y el congresista Hakeem Jeffries.

Debate sobre migración y acceso a la justicia

Tras el fallo, Lander afirmó que el proceso reforzó su preocupación por las condiciones en las instalaciones migratorias de 26 Federal Plaza y por el acceso a la justicia de personas detenidas por temas migratorios.

Sigue leyendo: