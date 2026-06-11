Venezolana acusa a agentes del ICE de golpearla durante arresto en Detroit

Una venezolana, solicitante de asilo venezolana denunció haber sido víctima de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante su arresto en Detroit, Michigan.

La mujer, identificada como Yerlys Moreno López, presentó una declaración jurada en la que sostiene que sus lesiones ocurrieron después de un enfrentamiento con los agentes y no como resultado de un accidente automovilístico, como afirma la agencia federal.

El caso ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes debido a las condiciones de detención y al presunto incremento de operativos violentos contra inmigrantes durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.

La versión de la migrante

Moreno López, quien ingresó legalmente a Estados Unidos en 2024 y se encuentra en proceso de solicitud de asilo, relató que el pasado 19 de mayo agentes de ICE intentaron detenerla cuando salía de su domicilio en el este de Detroit.



Según su testimonio, intentó alejarse en su vehículo, pero los agentes le bloquearon el paso, provocando que su camioneta deportiva impactara contra un automóvil estacionado. Posteriormente, asegura que fue obligada a salir del vehículo y sometida por los agentes.



“Salí de mi auto. Dos agentes del ICE me derribaron al suelo. Uno de ellos me agarró del cabello y me jaló la camisa”, declaró en el documento presentado ante la corte.

Registros médicos respaldan su relato

La versión de Moreno López contrasta con la presentada por representantes del gobierno federal. Durante una audiencia, una abogada del Departamento de Justicia sostuvo que la fractura de rótula que sufrió la migrante fue consecuencia directa del choque vehicular.



Sin embargo, los expedientes médicos entregados por la defensa indican que la paciente informó reiteradamente a los médicos que las lesiones ocurrieron después de abandonar el automóvil.

Uno de los reportes hospitalarios señala que la mujer fue derribada al suelo y golpeó sus rodillas, brazo derecho y rostro contra el concreto.

Entre las lesiones documentadas se encuentran una fractura de rótula, una herida en la rodilla opuesta que requirió ocho puntos de sutura, abrasiones en el antebrazo derecho, traumatismo craneal, golpes en la cabeza y lesiones en cuello y rostro. Aunque no perdió el conocimiento y los estudios descartaron daño cerebral grave, sí fue diagnosticada con traumatismo craneal.

Crecen las críticas a las tácticas de ICE

El caso de Moreno López se suma al de Mohamd Salim Abdessamed, otro migrante que sufrió heridas graves tras una aparente persecución vehicular relacionada con agentes de ICE en la zona de Detroit.

Ambos incidentes han reforzado las denuncias de activistas y organizaciones civiles sobre el uso de tácticas agresivas durante los operativos migratorios.

Pese a ello, ICE ha rechazado las acusaciones y sostiene que sus agentes actuaron conforme a los procedimientos establecidos.

Denuncian deficiencias médicas en centro de detención

Tras ser sometida a una cirugía de emergencia, los médicos recomendaron que Moreno López recibiera rehabilitación ortopédica especializada. Según los registros médicos, inicialmente se contempló su traslado a una instalación migratoria en Cincinnati con capacidad para atender sus necesidades de salud.

No obstante, fue enviada al centro de detención North Lake, instalación que ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos civiles debido a presuntas deficiencias en la atención médica.

Un informe reciente de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Michigan describe problemas de atención sanitaria “generalizados y graves” dentro del centro, donde varios detenidos han realizado huelgas de hambre para denunciar las condiciones de reclusión.

Los abogados de la venezolana sostienen que la atención médica que recibe actualmente es insuficiente y que mantenerla detenida podría ocasionarle daños irreparables. Por ello, presentaron una petición de hábeas corpus ante un tribunal federal solicitando su liberación inmediata.

Debate sobre derechos humanos y atención médica

Mientras los representantes legales de ICE afirman que no existe evidencia de negligencia médica en North Lake, organizaciones de defensa de migrantes advierten sobre los riesgos que enfrentan personas con necesidades médicas complejas dentro de los centros de detención.

Christine Sauvé, portavoz del Centro de Derechos de los Inmigrantes de Michigan, señaló que estos casos trascienden el debate migratorio y plantean preocupaciones sobre derechos civiles y acceso a servicios de salud para personas vulnerables.

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