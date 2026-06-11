Detenciones de ICE cerca de escuela en Baltimore durante graduación generan controversia

Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la entrada de una escuela pública de Baltimore terminó con la detención de dos inmigrantes frente a estudiantes y padres, justo en un día de graduaciones escolares, lo que generó escenas de pánico y molestia en la comunidad.

Todo suecedió en la escuela Commodore John Rodgers School, en el sureste de la ciudad, mientras las familias llegaban para las ceremonias y actividades de fin de ciclo.

Detenciones frente a familias y estudiantes

De acuerdo con videos y testimonios, agentes con chalecos que decían “POLICE ICE” detuvieron un vehículo cerca de la entrada alrededor de las 7:30 de la mañana, de acuerdo con lo publicado por la cadena Univision.

Dentro del auto iban un hombre, una mujer y una menor. En las imágenes se ve cómo los agentes forcejean con el hombre en el suelo mientras la niña, muy alterada, grita que su papá no había hecho nada.

Después, el hombre termina esposado y se lo llevan en una camioneta sin placas visibles. En otro video también se ve cómo arrestan a la mujer que estaba dentro del vehículo.

Durante el operativo, un agente dijo que el hombre habría atropellado a un oficial, pero hasta ahora las autoridades federales no han dado más detalles que confirmen eso.

La escuela confirma lo ocurrido

Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore confirmaron que todo pasó dentro del terreno escolar, en pleno día de graduaciones.

El director del plantel, Marc Martin, informó a los padres que las detenciones ocurrieron mientras los estudiantes llegaban a clases y actividades escolares.

Aun así, dijo que los estudiantes que no estuvieron involucrados estuvieron a salvo, aunque reconoció que sí hubo un fuerte impacto emocional.

Se armó la polémica

El caso generó críticas porque autoridades de Maryland ya habían asegurado que ICE no haría operativos en escuelas ni cerca de ellas.

La superintendente estatal de educación, Carey Wright, y el presidente de la Junta Estatal de Educación, Joshua Michael, insistieron en que las escuelas no deben ser espacios para acciones migratorias.

Reacciones fuertes de autoridades

El gobernador de Maryland, Wes Moore, dijo que las imágenes son “profundamente perturbadoras” y pidió aclarar por qué el operativo ocurrió justo a la hora de entrada y durante graduaciones.

El alcalde de Baltimore, Brandon Scott, criticó lo ocurrido y dijo que las escuelas deben ser lugares seguros, no espacios de miedo.

El presidente del Senado estatal, Bill Ferguson, lo calificó como “inconcebible”.

Miedo entre familias

En la comunidad de la escuela Commodore John Rodgers School, donde hay muchos estudiantes hispanos, la situación dejó a varias familias asustadas, sobre todo porque todo ocurrió durante las graduaciones.

Jude Castellanos, encargado de transporte escolar, contó que varios niños se asustaron y no querían bajarse de los vehículos.

Durante el día, organizaciones locales comenzaron a repartir información y apoyo legal para familias afectadas. Gisselle Escobar, de United Way of Central Maryland, dijo que muchas familias están con miedo y buscando ayuda.

La versión del DHS

De acuerdo con información federal, el detenido fue identificado como Jesús Acevedo-Sánchez, quien se habría negado a obedecer órdenes de los agentes, resistió de forma violenta su arresto y utilizó su vehículo para intentar escapar, lo que provocó que arrastrara a un agente de ICE durante la huida.

Las autoridades señalan que, tras ese intento, el sospechoso escapó hacia las inmediaciones de una escuela primaria local, donde finalmente fue detenido por los agentes.

Este no habría sido el primer incidente. Según los reportes federales, en un encuentro previo con ICE en abril, Acevedo-Sánchez habría provocado una colisión contra un vehículo oficial antes de huir del lugar.

Tras su detención, enfrenta cargos federales por resistirse e impedir el trabajo de agentes federales, además de daño a propiedad del gobierno.

En el mismo operativo, otro de los ocupantes del vehículo habría golpeado a los agentes durante la intervención y ahora enfrenta cargos federales por agresión a un agente federal.

Situación de los menores

Durante los hechos, los menores que viajaban en el vehículo fueron atendidos en el lugar. De acuerdo con la información disponible, a los padres se les permitió contactar a un familiar, y posteriormente los niños quedaron bajo la custodia de su tía..

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