Eliel José: joven de 19 años se quita la vida tras presión económica y la deportación de su padre

El caso de Eliel José, un joven de 19 años, ha generado conmoción entre su familia y la comunidad tras su fallecimiento ocurrido el pasado jueves 4 de junio en su domicilio. La familia ahora enfrenta una difícil situación económica y ha iniciado una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos funerarios.

De acuerdo con el testimonio de su madre, María Andrés, el joven habría estado atravesando una fuerte presión emocional y económica luego de la deportación de su padre a México, ocurrida apenas un mes antes de la tragedia.

Eliel, quien era el segundo de cinco hermanos, asumió desde entonces la responsabilidad de sostener a su hogar.

Deportación del padre habría impactado en la familia

Según relató la familia, el padre de Eliel fue detenido en febrero pasado tras una infracción vehicular relacionada con una falla en uno de los faros de su automóvil. Ese incidente derivó posteriormente en un proceso migratorio que culminó con su deportación a México en mayo.

Desde ese momento, Eliel habría asumido el rol de principal sostén económico de la familia, integrada por cuatro hermanos más, todos ciudadanos estadounidenses.

LLa mamá del joven contó el gran dolor que está viviendo la familia y le dijo a N+ Univisión Atlanta cómo se enteró de lo que pasó esa noche. Dijo que su hija mayor la despertó porque se escuchó un disparo en la cocina de la casa, y al levantarse y llegar al lugar, encontró a su hijo sin vida.

Dolor familiar y apoyo en GoFundMe

El padre de Eliel permanece en México y, según la familia, no ha podido regresar para acompañarlos en este momento de duelo. Mientras tanto, la madre decidió abrir una campaña recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe para poder darle una sepultura digna a su hijo.

“Hola, mi nombre es María Andrés. Soy la madre de Eliel José, mi hijo de 19 años que, lamentablemente, ha fallecido hoy… no cuento con los fondos suficientes para cubrir un servicio funerario digno”, escribió en la plataforma.

La familia ha informado que el servicio funerario está programado para la mañana del sábado 13 de junio, mientras que el entierro se realizará ese mismo día al mediodía.

Hasta el momento se han recaudado poco más de $5,600 dólares de la meta de $6,500 dólares.

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