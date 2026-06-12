Canadá prohíbe la entrada a Thomas Partey y se perderá el estreno de Ghana en el Mundial 2026

El segundo día del Mundial 2026 trajo consigo otro escándalo con ingresos denegados a un país, esta vez con el ghanés Thomas Partey como protagonista.

Es que, como consecuencia de la causa por abuso sexual que pesa en su contra, al futbolista de Villarreal no le fue permitido ingresar a Canadá y no podrá ser parte del debut de Ghana el miércoles, ante Panamá, en Toronto y por el Grupo L.

En julio de 2025, la Policía Metropolitana de Londres le imputó a Partey cinco cargos de violación y un cargo de acoso sexual, cargos ante los que se declaró inocente. Sin embargo, en febrero del corriente año, se le imputaron dos cargos más por violación, ante los que también se declaró inocente.

Ahora, al intentar ingresar a Toronto para el partido del miércoles en el BMO Field, las autoridades le impidieron la entrada al país norteamericano, por lo que no podrá disputar el partido del miércoles.

Postura de la FIFA

“La FIFA no interviene en los procesos de inmigración de los países anfitriones, incluida la concesión de visados. Al igual que en eventos anteriores de la FIFA, el gobierno anfitrión es quien, en última instancia, decide quién recibe un visado y es admitido en el país”, asegura la FIFA en su comunicado.

? FIFA statement on Thomas Partey left out of Canada.



“FIFA can confirm that player Thomas Partey will be unable to travel from Ghana's Team Base Camp in Boston, USA, to Canada for their first match against Panama on Wednesday, 17 June, as his visa application has been refused? pic.twitter.com/V1HzHiQGgb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2026

Thomas Partey se incorporó al Villarreal, libre del Arsenal, en agosto de 2025, apenas un mes después de que, fuera acusado por la Policía Metropolitana de Londres de cinco cargos de violación y uno de agresión sexual en episodios relacionados con tres mujeres que tuvieron lugar entre 2021 y 2022.

En febrero pasado fue acusado de dos nuevos cargos de violación tras la denuncia presentada por otra mujer. El jugador se ha declarado inocente de todos los cargos y está pendiente de juicio, que podría llevarse a cabo en enero de 2027.

La normativa canadiense en materia de inmigración permite impedir la entrada al país a toda aquella persona con antecedentes penales.

El portugués Carlos Queiroz, seleccionador de Ghana, no tendrá ningún problema para alinear a Thomas Partey en los otros dos partidos del grupo K ya que se jugarán en Estados Unidos: el 23 de junio ante Inglaterra en Bostony el 27 de junio ante Croacia en Filadelfia.

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