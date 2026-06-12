Equipo de “Off Campus” pide a los fans que no acosen a los actores de la serie

Amazon Prime Video se ha metido en el bolsillo al público juvenil gracias a algunas de sus producciones. Uno de sus más recientes éxitos ha sido “Off Campus”, que se estrenó el mes pasado en la plataforma y que se basa en los libros escritos por Elle Kennedy.

En una publicación reciente, la plataforma ha hecho una solicitud a los fanáticos de la serie. Les exige privacidad y les pide que no acosen a los actores de la serie. Este comunicado se da luego de que en redes sociales se hiciera viral la ruptura de Mika Abdalla con su prometido.

Abdalla será la protagonista de la próxima temporada de “Off Campus”, pues cada una de las temporadas está dedicada a una pareja diferente del mismo grupo de amigos. En la ficción, Abdalla interpreta a Allie Hayes y el protagonismo de la segunda temporada lo compartirá con Stephen Kalyn, quien da vida a Dean Di Laurentis.

El comunicado lo compartieron en X, red social en la que se ha generado gran cantidad de comentarios sobre la relación que la actriz tenía con el también actor Jake Short.

En el comunica, el equipo de la serie escribió: “La comunidad de ‘Off Campus’ se basa en el amor compartido por contar historias y en el respeto por las personas reales que les dan vida. Pedimos a todos en este espacio que extiendan ese respeto a nuestro elenco y a las personas en sus vidas. Las cuentas que participen en acoso dirigido serán eliminadas de nuestras cuentas”.

La polémica en redes sociales se generó porque desde algunas cuentas se comenzaron a compartir y hacer comentarios sobre el exnovio del actriz. Esos comentarios estaban basados en una entrevista de hace tiempo en la que Short dice que Abdalla es “una zorra”.

El actor también publicó un comunicado conjunto a “Us Weekly” en la que explica que su relación de cinco años no puede resumirse en esos minutos de la entrevista. En ese comunicado, Short escribió: “Tuvimos una relación amorosa y respetuosa durante cinco años, y es doloroso ver cómo se analizan momentos espontáneos de una manera que no refleja el respeto y el amor que teníamos y seguimos teniendo el uno por el otro”.

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