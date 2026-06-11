Steven Spielberg revela que le negaron dirigir James Bond dos veces

Mientras que se prepara una nueva etapa de James Bond de la mano de Amazon MGM Studios, el cineasta Steven Spielberg ha revelado en una entrevista que hace años intentó dirigir algunas de las películas de la franquicia, pero las veces que lo intentó recibió un “no” como respuesta.

Spielberg conversó sobre el tema en el podcast “The Rest Is Entertainment”, presentado por Richard Osman y Marina Hyde. El aclamado cineasta explicó que aprovechó el éxito que tuvo su película “Tiburón”, en 1975, para acercarse al productor Cubby Broccoli y ponerse a la orden para dirigir algunas de las películas protagonizadas, en esa época, por Roger Moore.

“Siempre había querido dirigir una película de James Bond desde que vi ‘Dr. No’, así que llamé a Cubby después de ‘Tiburón’ y me ofrecí. Le dije: ‘Si necesitas un director, me encantaría dirigir una’. Y me dijo que no”, cuenta el director de 79 años en el podcast.

Cuenta que esta no fue la única vez que se ofreció para la dirección de una de las películas de la franquicia, aunque también confiesa que con el paso de los años. En la conversación da a entender que le dejó de interesar luego de estar al frente de “Indiana Jones” (1981).

Ahora, Spielberg es considerado una leyenda y es uno de los directores vivos más importantes de la industria, por lo que dice: “Así que si alguna vez me pidieran que hiciera una película de Bond ahora, mi respuesta sería: ‘No me pueden pagar'”.

Esta entrevista la hizo en el marco de su campaña promocional para “Disclosure Day”, la cual se estrenará en los cines este 12 de junio.

¿Cuál es la nueva etapa de James Bond?

Podría ser que Steven Spielberg haya sido considerado, en los 2000, para dirigir algunas de las películas que protagonizó Daniel Craig, aunque no lo cuenta en el podcast. Lo cierto es que ahora James Bond está por comenzar una nueva etapa tras la venta de sus derechos a Amazon MGM Studios.

La primera película de esta nueva etapa será dirigida por el cineasta de 58 años Denis Villeneuve, quien se ha hecho muy popular en años recientes por haberse encargado de la dirección de la trilogía de “Dune”.

Por ahora, la única confirmación que se tiene es la de Villeneuve como director y a Nina Gold como directora de casting. Esta última comenzó con la búsqueda del nuevo James Bond hace pocas semanas y en los últimos meses han surgido muchos rumores sobre quién podría ser el actor escogido para relevar a Craig.

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