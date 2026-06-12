Murió Hércules Brito Ruas, campeón Mundial con Brasil en México 70

El exfutbolista brasileño Hércules Brito Ruas, conocido históricamente como Brito, falleció este jueves a los 86 años de edad en un hospital de Río de Janeiro, Brasil, debido a complicaciones derivadas de una neumonía por la que se encontraba internado desde hacía una semana.

La muerte del icónico defensor central, quien se coronó campeón con la selección de Brasil en el Mundial de México 1970, coincidió con la jornada inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, el mismo escenario donde el zaguero alcanzó la gloria internacional hace 56 años.

El deceso fue anunciado por sus familiares en redes sociales y confirmado por la Confederación de Fútbol de Río de Janeiro y diversos clubes deportivos.

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A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro lamenta profundamente o falecimento de Hércules Brito Ruas, mais conhecido como Brito.



O ex-zagueiro, que começou sua trajetória no Vasco da Gama, foi titular e campeão do mundo em 1970, jogou todos os minutos? pic.twitter.com/cJQ14Ceqzx — FERJ (@FFERJ) June 12, 2026

Amplia trayectoria

Brito fue una pieza fundamental en la obtención del tricampeonato mundial de Brasil en México 1970, donde formó la dupla de zagueros titulares junto a Piazza. En dicha competición, además de levantar el trofeo tras vencer a Italia por 4-1 en la final, fue distinguido como el futbolista con la mejor preparación física del torneo.

A lo largo de ocho años con la selección absoluta, el defensor sumó un total de 60 partidos oficiales. Además de la Copa del Mundo de 1970, Brito integró el plantel que disputó el Mundial de Inglaterra 1966 y se consagró campeón de la Copa Roca en 1971.

El fallecimiento del exfutbolista se registró el mismo día en que el Estadio Azteca de Ciudad de México albergó el partido de apertura de la Copa del Mundo 2026 (coorganizada por México, Estados Unidos y Canadá), encuentro en el cual la selección local derrotó por 2-0 a su par de Sudáfrica. En este mismo recinto deportivo, Brito y el combinado brasileño consolidaron su legado histórico cinco décadas atrás.

Às vésperas da estreia do Brasil na Copa, perdemos um dos gigantes do tricampeonato mundial: Hércules Brito Ruas.



A Família Botafogo lamenta profundamente o falecimento do ex-zagueiro, que defendeu de forma histórica a nossa Seleção e honrou as cores do Glorioso na década de? pic.twitter.com/xH58NRyz3Z — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 12, 2026

Legado en el fútbol de clubes

Nacido en Río de Janeiro, Brito desarrolló una extensa carrera en el balompié de su país. Su etapa más destacada a nivel de clubes la vivió en el Vasco da Gama, institución en la que debutó como profesional y donde permaneció durante diez años, acumulando 405 partidos disputados.

Con el equipo carioca se proclamó campeón del Torneo Río-São Paulo en 1966, así como del Torneo Internacional de París y del Trofeo Teresa Herrera, ambos en 1957.

Ante su partida, el Vasco da Gama emitió una nota de pesar en la que manifestó su “más profundo pesar por la muerte de uno de los mayores zagueros en la historia” del club.

Com o mais profundo pesar, recebemos a notícia do falecimento de Brito, um dos maiores zagueiros da história do Vasco da Gama.



Hércules Brito Ruas tinha 86 anos, era vascaíno de berço e foi revelado em São Januário. Com a Cruz de Malta, disputou 405 jogos e anotou 11 gols, em? pic.twitter.com/yKVfYDBga3 — Vasco da Gama (@VascodaGama) June 12, 2026

En su trayectoria en el fútbol brasileño, el defensor también vistió las camisetas de Flamengo, Cruzeiro, Internacional, Corinthians, Botafogo y Athletico Paranaense.

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