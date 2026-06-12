Mundial 2026: ¿cómo estará el clima para el primer partido que se jugará en el MetLife Stadium?

El Mundial 2026 finalmente llega al área de Nueva York y Nueva Jersey. Este sábado 13 de junio, miles de aficionados se darán cita en el MetLife Stadium para el primer partido de la Copa del Mundo en la región, donde Brasil enfrentará a Marruecos en un escenario que promete emociones dentro y fuera de la cancha.

La buena noticia para quienes asistirán es que el pronóstico apunta a una jornada soleada, seca y con cielos despejados. Sin embargo, el calor será un factor importante durante gran parte del día. Según Accuweather, las temperaturas máximas alcanzarán de 90°F a 93°F (32°C a 34°C) en el norte de Nueva Jersey.

El encuentro llega después de varios días marcados por condiciones meteorológicas adversas. Entre el jueves y el viernes, la región permaneció bajo advertencias de calor debido a una combinación de altas temperaturas y humedad que podría elevar la sensación térmica hasta los 102°F (39°C). Además, los meteorólogos anticipan tormentas fuertes capaces de producir ráfagas de viento de entre 58 y 70 millas por hora (80 y 113 km/h), caída de granizo e inundaciones repentinas en zonas aisladas.

El clima mejorará justo para el partido

Los especialistas prevén que un frente frío avance hacia la región durante la noche del viernes y la madrugada del sábado. Ese sistema permitirá que disminuya significativamente la humedad, aunque el termómetro seguirá marcando valores elevados.

Para el día del partido, la sensación térmica no debería superar los 95°F (35°C). A diferencia de las jornadas previas, tampoco se esperan tormentas ni lluvias que puedan afectar el acceso al estadio o las actividades de los aficionados antes del inicio del encuentro programado para las 6 p.m. (ET).

La cuestión climática ha sido uno de los temas más discutidos del Mundial 2026. De los 16 estadios que albergan partidos en Estados Unidos, México y Canadá, solo 5 cuentan con techo. El MetLife Stadium no forma parte de ese grupo, por lo que jugadores y espectadores estarán expuestos a las condiciones meteorológicas durante los encuentros.

Quienes asistan al Brasil Vs. Marruecos en el MetLife Stadium, deben seguir ciertas recomendaciones para vivir al máximo la experiencia mundialista y no verse afectados por el clima. (Foto: Pamela Smith/AP)

FIFA toma medidas ante las altas temperaturas

Las preocupaciones por el calor no son nuevas. Durante el Mundial de Clubes disputado el año anterior en EE.UU., varios jugadores y aficionados reportaron dificultades debido a temperaturas cercanas a los 90°F (32°C) durante algunos partidos.

Como respuesta, la FIFA implementó pausas obligatorias de hidratación en todos los encuentros del Mundial 2026. La medida contempla un descanso de 3 minutos alrededor del minuto 22 de cada tiempo para permitir que los futbolistas repongan líquidos y reduzcan el riesgo de problemas asociados al calor.

La organización también rectificó una decisión que había generado fuertes críticas. Inicialmente, se anunció la prohibición total de botellas de agua dentro de los estadios. Sin embargo, tras la reacción de aficionados y especialistas, se autorizó el ingreso de una botella plástica blanda de hasta 20 onzas (600 ml), siempre que esté sellada de fábrica.

Las autoridades recomiendan a quienes asistirán al partido utilizar protector solar, vestir ropa ligera, mantenerse hidratados durante toda la jornada y buscar áreas con sombra cuando sea posible. Aunque el ambiente será menos sofocante que durante los días previos, permanecer varias horas bajo el sol puede incrementar el riesgo de agotamiento por calor.

Sigue leyendo:

* 500 entradas gratis al Mundial para niños, personal de primera respuesta y familias de militares en Nueva York

* Mundial 2026: cómo comer en restaurantes icónicos de Nueva York por solo $26 dólares

* Mundial 2026 dejará más de $3,000 millones en Nueva York y Nueva Jersey, según organizadores