Javier Aguirre tras el triunfo de México ante Sudáfrica: “La gente tiene derecho a abuchear”

Javier “El Vasco” Aguirre no salió completamente satisfecho del Estadio de la Ciudad de México tras el triunfo de México 2-0 ante Sudáfrica en el duelo inaugural del Mundial 2026.

El seleccionador mexicano consideró que el resultado se quedó corto por las numerosas ocasiones generadas por su equipo y aseguró que el encuentro debió terminar con una diferencia mucho mayor.

“El partido era para acabar 4-0. La gente tiene derecho a abuchear. Con 2-0 se va contenta, pero con 4-0 mucho mejor”, afirmó tras el encuentro preguntado por unos abucheos que, dice, él no escuchó. “Yo no los oí, pero tú eres más periodista”.

#VocesTricolor de los protagonistas del primer partido de esta Copa del Mundo. ??



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Espera mejoras de México

Más allá de la victoria, el técnico reconoció que espera una mejor versión de su equipo en los próximos partidos. “Empezar ganando siempre es importante. Podemos y debemos hacerlo mejor. Nos faltó algo de ambición, algún gol más y jugar un poquito mejor en la primera parte”, analizó.

Aguirre también atribuyó algunos momentos de desconexión al peso emocional de disputar el partido inaugural de un Mundial en casa. “Hubo un bajón en el juego en la segunda parte por el escenario. Es un ambiente fuertísimo y a algunos les temblaron las piernas. Son jóvenes y tenían que vivir esta experiencia”, explicó.

Pese a comenzar el torneo con tres puntos, el seleccionador quiso rebajar la euforia. “No nos obsesiona quedar primeros de grupo. Ahora pensamos únicamente en Corea. Intentaremos ser mejores que ellos e ir paso a paso. Las ambiciones y los sueños no tienen límite”.

El Mundial de Raúl Jiménez

“El Vasco” Aguirre también tuvo palabras para Raúl Jiménez, autor del segundo tanto de la noche.

“Creo que este tiene que ser su Mundial y ha empezado con el pie derecho. Hoy es el titular de este equipo porque se lo ha ganado a pulso. Tiene gol y es un día redondo para él”, expuso.

¡Un tanto que llega hasta el cielo! ???



Así celebró Raúl Jiménez el gol que hizo estallar de emoción al Estadio Ciudad de México esta tarde.#SomosMéxico ???? pic.twitter.com/oDwdwOG32h — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 11, 2026

Para finalizar, respondió con ironía a las declaraciones del seleccionador sudafricano, Hugo Broos, quien aseguró que México no sabía qué hacer con el balón. “Pues menos mal que no sabíamos qué hacer con la pelota y estábamos desesperados. Si no, les metemos cinco, ¡cabrón!”, bromeó entre risas. “No estoy de acuerdo en absoluto con lo que dijo. Yo puedo decir que ellos no tenían una buena defensa. Tuvimos más posesión y apenas nos tiraron a puerta una vez. Esa es la realidad”.

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