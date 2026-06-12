Nueva York anuncia a la ganadora del concurso de jingles para promover la guardería gratuita del programa 2-K

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció a la ganadora del concurso de jingles del programa NYC 2-K, una iniciativa para promover el acceso a guardería gratuita para niños de 2 años en la ciudad.

Casi 13,000 neoyorquinos participaron en la votación que definió el resultado final entre los cinco jingles seleccionados previamente por la rapera Cardi B y el artista Lin-Manuel Miranda, ambos originarios de los distritos de El Bronx y Washington Heights, respectivamente.

La ganadora del concurso fue Allegra Levy, cuya composición musical será utilizada en campañas publicitarias y de difusión en toda la ciudad para incentivar la inscripción al programa, informó la Alcaldía de Nueva York.

“Felicitaciones a Allegra por crear una canción pegadiza que se quedará en la cabeza de los neoyorquinos por mucho tiempo, y por ayudarnos a difundir información sobre una de las inversiones más importantes que podemos hacer en las familias trabajadoras”, expresó Mamdani citado en la web.

El mandatario añadió que el alto costo del cuidado infantil ha obligado históricamente a muchas familias a elegir entre cubrir sus necesidades económicas o cuidar a sus hijos, por lo que el programa 2-K busca revertir esa situación.

El programa, anunciado inicialmente en enero por Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul, contempla la creación de 2,000 plazas gratuitas de cuidado infantil a partir de otoño, con el objetivo de alcanzar la cobertura universal en un plazo de cuatro años.

Entre las zonas que recibirán plazas se encuentran barrios como Canarsie, Brownsville, Inwood, Rockaways, Ozone Park y Fordham, entre otros. La mayoría de los centros ofrecerán atención de jornada completa, de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, durante 260 días al año.

Las familias de los distritos escolares comunitarios 6, 10, 18, 23 y 27 pueden postularse al programa hasta el 26 de junio a través de MySchools.nyc, por teléfono o en los Centros de Bienvenida Familiar.

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