Nuevas multas en NYC: estas 2 rutas de autobús comenzarán a sancionar conductores

La ciudad de Nueva York ampliará desde este 12 de junio uno de sus programas más agresivos para mejorar la circulación del transporte público. La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) anunció que 2 nuevas rutas de autobús comenzarán a emitir multas mediante cámaras instaladas en las propias unidades, una medida que busca reducir bloqueos, dobles filas y otras infracciones que retrasan a más de un millón de pasajeros cada día.

La expansión forma parte del programa Automated Camera Enforcement (ACE), una iniciativa que utiliza tecnología de vigilancia colocada en los autobuses para detectar vehículos que obstaculizan el paso del transporte público. Según la MTA, el objetivo es hacer que los viajes sean más rápidos, seguros y confiables para quienes dependen diariamente de este servicio en los cinco boroughs.

Las rutas que comenzarán a emitir multas

A partir de este viernes, las cámaras del programa ACE empezarán a emitir infracciones en 2 líneas adicionales:

* B15, en Brooklyn

* M31, en Manhattan

Los corredores por donde circulan estas rutas contarán con señalización visible que advertirá a los conductores sobre la presencia del sistema de control electrónico.

Las autoridades explicaron que las cámaras no están diseñadas para controlar la velocidad de los vehículos. Su función es identificar conductas que afectan directamente la operación de los autobuses y generan retrasos para miles de pasajeros.

Entre las infracciones que podrán ser sancionadas se encuentran: el uso indebido de carriles exclusivos para autobuses, el bloqueo de paradas, el estacionamiento ilegal en doble fila y cualquier obstrucción que impida la circulación normal de las unidades.

Cuando una posible infracción es detectada, el sistema registra imágenes, video, matrícula del vehículo, ubicación exacta, fecha y hora. Posteriormente, la información es enviada al Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYCDOT), donde personal municipal revisa cada caso antes de emitir una sanción.

Aunque los autobuses captarán a los infractores con sus cámaras, las imágenes pasarán por un proceso de revisión por parte de las autoridades. (Foto: Julio Cortez/AP)

¿Cuánto cuestan las multas y cómo funciona el sistema?

Las multas comienzan en $50 dólares para la primera infracción y pueden aumentar hasta $250 para los conductores reincidentes. La MTA sostiene que el propósito principal no es recaudar dinero, sino desalentar comportamientos que ralentizan el servicio y generan congestión en las calles.

El programa es administrado conjuntamente por la MTA, el NYCDOT y el Departamento de Finanzas de la ciudad. El proceso incluye una revisión humana de las evidencias captadas por las cámaras antes de que se procese cualquier citación.

La expansión anunciada esta semana se suma al rápido crecimiento que ha tenido ACE desde su lanzamiento en junio de 2024. Actualmente, el sistema opera en 62 rutas de autobús distribuidas por toda la ciudad.

Más de 1,900 autobuses cuentan ya con cámaras instaladas, cubriendo aproximadamente 810 millas (1,287 km) de recorrido. De acuerdo con la MTA, el programa beneficia a más de un millón de usuarios en un día laboral promedio.

Las autoridades aseguran que los resultados han sido visibles. En combinación con carriles exclusivos y mejoras viales, algunas secciones de las rutas equipadas con ACE han registrado incrementos cercanos al 30% en la velocidad de los autobuses. Además, la agencia sostiene que la iniciativa ha contribuido a mantener despejadas las paradas y a reducir incidentes de tránsito relacionados con bloqueos en los corredores de transporte público.

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