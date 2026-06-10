MTA busca choferes de autobús en Nueva York: cuánto pagan y requisitos

La MTA mantiene abiertas búsquedas para choferes de autobús en Nueva York, un puesto que puede ser atractivo para quienes buscan empleo estable, beneficios y posibilidad de crecimiento dentro del sistema de transporte público más grande del país.

La agencia informó que actualmente contrata operadores de autobús para tres áreas: MaBSTOA, MTA Bus Company y New York City Transit. Los puestos cubren rutas en distintos boroughs, incluidos Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens y Staten Island.

El salario depende del tipo de posición y de la agencia. En su sitio oficial, la MTA indica que el sueldo mínimo actual para Bus Operator es de $26.19 por hora y puede subir hasta $37.42 por hora en el sexto año. Sin embargo, un aviso específico de MTA Bus Company muestra una escala más alta: $28.76 por hora para una semana de 40 horas, con aumento hasta $41.09 por hora en el sexto año de servicio.

Cuánto gana un chofer de autobús de la MTA

La MTA informa que el salario inicial mínimo para un operador de autobús es de $26.19 por hora, con posibilidad de llegar a $37.42 por hora en el sexto año.

Además del salario base, el puesto incluye beneficios como pase de transporte, diferenciales por trabajo nocturno y de fin de semana, feriados pagos, vacaciones, licencia por enfermedad, plan médico y pensión.

Qué puestos están abiertos

Según la página de exámenes y oportunidades de la MTA, hay tres búsquedas principales para operadores de autobús:

Bus Operator de New York City Transit : con examen #6012, figura como una posición provisional y el período de solicitud está abierto desde el 14 de mayo de 2026 hasta cubrir las vacantes.

: con examen #6012, figura como una posición provisional y el período de solicitud está abierto desde el 14 de mayo de 2026 hasta cubrir las vacantes. Bus Operator de MaBSTOA : con examen #6121, está abierto desde el 4 de marzo de 2026 hasta cubrir las vacantes. MaBSTOA opera desde siete depósitos y presta servicio principalmente en Upper Manhattan y el Bronx.

: con examen #6121, está abierto desde el 4 de marzo de 2026 hasta cubrir las vacantes. MaBSTOA opera desde siete depósitos y presta servicio principalmente en Upper Manhattan y el Bronx. Bus Operator de MTA Bus Company: con examen #6321, también está abierto desde el 4 de marzo de 2026 hasta cubrir las vacantes. MTA Bus Company opera rutas locales en Bronx, Brooklyn y Queens, además de rutas expresas y servicios Select Bus Service.

Qué licencia se necesita para aplicar

El requisito clave es la licencia. La MTA advierte que se requiere una licencia CDL o un permiso CDL.

Para postularse, el candidato debe tener una licencia comercial Clase A o Clase B válida en el estado de Nueva York, o un permiso CDL Clase A o B válido en Nueva York, con endoso para pasajeros y sin restricción de frenos de aire ni otras restricciones que impidan hacer el trabajo.

También se exige haber tenido una licencia de conducir válida, o CDL, durante al menos tres años antes de aplicar.

Este punto es importante: no basta con querer capacitarse después. En los avisos, la MTA aclara que solo se considerará a candidatos que ya tengan la licencia o el permiso requerido al momento de presentar la solicitud.

En el caso de la MTA de Nueva York, los salarios para conductor de autobús suelen ser más altos debido a la carga laboral, las rutas extensas y el sistema sindicalizado. Crédito: Sorbis | Shutterstock

¿Hace falta experiencia previa manejando profesionalmente?

No necesariamente. En el aviso de MTA Bus Company, la agencia indica que no se requiere educación mínima ni experiencia profesional previa como conductor.

Eso no significa que el proceso sea simple. El puesto implica manejar vehículos grandes en tránsito urbano, cumplir normas de seguridad, tratar con pasajeros, controlar el pago de tarifas, reportar incidentes y trabajar en distintas condiciones climáticas.

Cómo es el proceso de selección

El proceso puede incluir una solicitud online, verificación de licencia, examen de opción múltiple y/o el Bus Operator Selection Survey, conocido como BOSS.

La MTA explica que esas pruebas evalúan habilidades vinculadas a la atención al cliente, seguridad, lectura y comprensión de reglas, regulaciones y material escrito relevante.

Si el candidato avanza, debe completar una solicitud de preempleo, presentarse al procesamiento inicial, pasar una evaluación de drogas y luego realizar una evaluación médica. Al tratarse de un puesto sensible para la seguridad, los controles son parte central del proceso.

Quienes aceptan la oferta condicional pasan luego a una clase de entrenamiento. La MTA indica que suele programar clases regularmente y que, una vez aceptada la oferta, el candidato puede empezar a trabajar en unas seis a ocho semanas.

Otros requisitos importantes

Además de la licencia, los candidatos deben poder entender y hacerse entender en inglés para cumplir con las responsabilidades del puesto. La residencia en la ciudad de Nueva York no es obligatoria para el puesto de MTA Bus Company.

También se exige poder probar identidad y autorización para trabajar en Estados Unidos antes de ser contratado. La MTA aclara que los operadores deben pasar pruebas de drogas y pueden quedar sujetos a controles aleatorios de drogas y alcohol durante el empleo.

Dónde aplicar

La solicitud se hace online a través del sistema de exámenes y empleos de la MTA. Los candidatos deben revisar bien el número de examen y la agencia antes de aplicar, porque no todas las posiciones son iguales. New York City Transit, MaBSTOA y MTA Bus Company tienen coberturas distintas y reglas diferentes sobre estatus civil service.

La recomendación práctica es leer el aviso completo, confirmar que la licencia o el permiso CDL cumple los requisitos y mantener actualizados el correo electrónico, teléfono y dirección en el perfil de MTA, ya que la agencia usa esos datos para contactar a los postulantes.

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