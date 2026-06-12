Renuncia Eduardo Soria al gabinete de Jenniffer González en Puerto Rico; lideraba desembolso de fondos para reconstrucción

NUEVA YORK – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, afirmó que la renuncia de Eduardo Soria Rivera a la directoría de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), no alterará el funcionamiento de la entidad encargada gestionar y administrar los fondos federales dirigidos a la recuperación y reconstrucción tras desastres naturales como huracanes.

En un comunicado de prensa este jueves, la Administración notificó que la decisión de Soria Rivera se debió a una situación de salud familiar.

“Mi compromiso con ejercer el cargo que me ha honrado la gobernadora ejecutar al más alto nivel como lo exige el pueblo y la propia gobernadora es serio y genuino. Pero aquellos que somos padres, tenemos una responsabilidad, una entrega a nuestros hijos que lo supera todo. Agradezco el espacio que me ha concedido la gobernadora para poder cumplir con mi familia y con el pueblo”, citó el parte de prensa en nombre de Soria Rivera.

La gobernadora agradeció las labores del funcionario para avanzar con el desembolso de fondos para obra permanente en Puerto Rico.

“El licenciado Soria siempre ha tenido mi respaldo. En estos momentos que su familia necesita de su atención, le agradezco todo el trabajo que ha ejecutado al poner a correr el dinero federal que aseguramos para la reconstrucción, una de las prioridades principales de mi Administración. Hoy podemos contar con que más del 71% de los proyectos de reconstrucción se encuentran en progreso o ya han sido finalizados; con que se han mejorado los servicios dirigidos a los subrecipientes mediante asistencia técnica, y capacitación de personal. Por eso le doy las gracias al licenciado Soria por su servicio a nuestro pueblo durante los pasados 18 meses”, declaró la gobernadora.

Soria Rivera culminará oficialmente sus labores el próximo 30 de junio. De manera interina, María Marín Colón continuará ejerciendo esa posición. Marín Colón es también la Oficial Principal de Infraestructura y Operaciones.

La función que tenía Soria Rivera como el “Representante Autorizado de la Gobernadora” (GAR) la asumirá Arturo Garffer, secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP). El GAR es el funcionario que sirve como enlace del gobierno de Puerto Rico ante la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

La carta de renuncia a la que hace referencia el comunicado de La Fortaleza lee: “En consideración al estado avanzado de los trabajos de recuperación y reconstrucción que actualmente se encuentran en curso, he determinado extender mi permanencia en el cargo hasta dicha fecha (30 de junio de 2026) con el propósito de brindar tiempo adicional para una transición ordenada, responsable y efectiva, que contribuya a la continuidad de las iniciativas estratégicas y de los proyectos críticos para Puerto Rico”.

Soria Rivera añadió que, durante su gestión, ha procurado “actuar con responsabilidad, transparencia y en el mejor interés del pueblo puertorriqueño”.

El director ejecutivo resaltó la “necesidad” de designar a un nuevo GAR para una transición ordenada.

“Reitero mi total disposición para colaborar durante el proceso de transición, apoyar la continuidad de los esfuerzos estratégicos de recuperación y reconstrucción; y contribuir en la medida que sea necesario al avance de las prioridades y proyectos críticos para Puerto Rico. De esta manera se podrá garantizar una transferencia ordenada y eficiente de responsabilidades”, continuó el funcionario.

En un comunicado aparte, Soria Rivera agradeció la confianza que le otorgó la gobernadora para dirigir la oficina.

“Durante el pasado año y medio tuve la oportunidad de trabajar junto a un equipo de profesionales extraordinario en COR3, así como de colaborar estrechamente con los subrecipientes y los diversos gremios que representan al sector de la construcción”, argumentó.

“Gracias a ese esfuerzo conjunto, actualmente 15,631 proyectos de reconstrucción se encuentran en progreso, desde las etapas de diseño y adquisición hasta la fase de construcción, lo que representa una inversión aproximada de $17,900 millones. Además, otras 5,863 obras ya han sido completadas”, resaltó.

También se atribuyó “avances significativos” el año pasado para validar cerca de $4,000 millones en gastos, superando los $3,200 millones validados en 2024.

“Este proceso nos permite garantizar que los fondos desembolsados se utilicen de manera adecuada y se traduzcan en proyectos que fortalezcan la recuperación y la reconstrucción de Puerto Rico”, agregó.

“Confío en que COR3 continuará fortaleciendo su misión para asegurar que cada dólar asignado se traduzca en obras que mejoren la calidad de vida de nuestras comunidades y fortalezcan la resiliencia de Puerto Rico para las generaciones presentes y futuras”, puntualizó.

El Diario entrevistó en varias ocasiones a Soria Rivera.

En un intercambio en octubre del año pasado cuando se hablaba de la intención del presidente Donald Trump de quitarle poderes a FEMA y delegar buena parte de sus funciones a gobiernos estatales y locales, Soria Rivera expresó que le daba miedo depender de una sola entidad, esto en referencia a la agencia federal.

“Si alguien puede hablar de todos los problemas que trae la estructura actual, ese es Puerto Rico, porque nosotros tenemos cinco desastres. No es solo (el huracán María); tenemos cinco desastres. Tenemos esos cientos de billones (miles de millones) ahí que la gente se pregunta por qué no lo usamos; porque para usarlos me están pidiendo 60 requisitos que se tardan”, argumentó.

La entrevista se dio en el marco de la visita a la isla de miembros del llamado Consejo de Revisión de FEMA creado por Trump mediante la Orden Ejecutiva 14180 para reformar esa oficina.

En otra conversación cuando iniciaba el cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por falta de acuerdo en el Congreso para su financiamiento, el director ejecutivo dijo que en ese momento la interrupción no estaba afectando los procesos de reconstrucción en Puerto Rico.

“Como este cierre es relativamente reciente, yo le puedo decir que ahora mismo no nos está deteniendo las operaciones, porque nosotros tenemos $10,000 millones en proyectos de construcción que no dependen de FEMA ni de DHS“, aseguró el director de COR3.

Como parte de su gestión, Soria Rivera tuvo que lidiar con los efectos de la orden de la exsecretaria del DHS, Kristi Noem, quien, en junio pasado, determinó que todos los contratos y subvenciones para proyectos que implicaran el desembolso de $100,000 o más debían ser aprobados directamente por ella.

Los requisitos adicionales fueron eventualmente descartados por el sucesor de Noem, Markwayne Mullin.

“Yo no me voy a concentrar en lo que tiene DHS allá. Yo me quiero concentrar en los $16,000 millones que yo tengo en este lado que tengo que mover. Pueden haber unos proyectos ahí específicos que me hace daño que no me los aprueben, pero no puedo decir que eso colapsa la reconstrucción, ni que es una crisis…Es cuestión de lo que hemos estado haciendo: concentrarnos en lo que podemos mover”, dijo Soria Rivera a este medio en aquel entonces.

COR3 fue creada mediante la Orden Ejecutiva OE-2017-65 y el Plan de Recuperación para Puerto Rico en el 2017.

La oficina desembolsa fondos para proyectos de obra permanente para municipios, agencias y organizaciones sin fines de lucro, principalmente asociados al Programa de Asistencia Pública (PA) de FEMA.

Entre las gestiones específicas de la oficina destacan: identificar, procurar y administrar todos los recursos estatales, federales y/o privados disponibles para el gobierno de Puerto Rico o cualquier entidad gubernamental para invertir en la recuperación; coordinar y canalizar todos los esfuerzos y actividades del gobierno relacionadas con los esfuerzos de recuperación; procesar, financiar y ejecutar obras y proyectos de infraestructura relacionados con los esfuerzos de recuperación; asesorar al Gobernador y proveer asistencia técnica y asesoramiento a otras entidades gubernamentales con respecto a cualquier asunto relacionado con la Recuperación.

Según los datos más actualizados en la página web de COR3, desde el huracán María hasta el presente, bajo PA se han completado 5,690 proyectos de un total de 29,031 a un costo estimado de $14,691,029,187.

El costo de los proyectos completados se estima en $1,074,216,386.

Otra tabla titulada “Fondos de Recuperación de Puerto Rico” indica que en total fueron asignados $42,644,521,519 a la isla. De esos $39,543,971,355 fueron obligados y $12,732,361,204 desembolsados.

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