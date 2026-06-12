Comprar en internet podría convertirse pronto en una conversación con inteligencia artificial. Visa anunció este miércoles 10 de junio que integró su red global de pagos con ChatGPT para que el chatbot pueda buscar productos, compararlos y completar compras en nombre de los usuarios en millones de comercios que aceptan la tarjeta. Se trata de un nuevo paso en la forma de consumir en línea.

Sin embargo, esta nueva alternativa genera algunas dudas sobre su seguridad para blindar las finanzas de los compradores.

Aunque Visa asegura que los usuarios mantendrán el control mediante límites y autorizaciones previas, expertos advierten que los sistemas de inteligencia artificial no están exentos de errores. Varios monitoreos de fraude han documentado que algunos chatbots pueden recomendar sitios falsos o información incorrecta, provocando pérdidas económicas y robo de datos en algunos usuarios.

El anuncio se realizó en el Visa Payments Forum celebrado en San Francisco e implica que ahora el chatbot puede buscar productos, elegirlos y completar la compra en cualquier comercio que acepte Visa, sin que el usuario tenga que teclear un solo número de tarjeta.

Cómo funciona: la IA con acceso a tu dinero

Para activar esta función, el usuario tiene que vincular su tarjeta Visa a ChatGPT y otorgar varios permisos: límite de gasto, categorías de comercios y si requiere aprobación previa. A partir de ahí, el asistente puede buscar el producto más barato dentro de ese presupuesto y comprar directamente.

Las transacciones se procesan mediante credenciales tokenizadas, códigos de uso único que reemplazan los datos reales de la tarjeta y con monitoreo antifraude en tiempo real, mecanismos que Visa aplica actualmente a más de 300,000 millones de transacciones anuales. Esta integración funciona en cualquier comercio que acepte Visa en el mundo, no solo en plataformas específicas.

El riesgo que Visa no puede controlar del todo

Visa asegura que esta nueva integración cuenta con tres salvaguardas: límites de gasto definidos por el usuario, pasos de aprobación antes de ciertas compras y restricción a categorías autorizadas. Mark Nelsen, director ejecutivo de productos de consumo de Visa, explicó: “Si el agente encuentra algo que cuesta $700 y el consumidor solo autorizó $500, la transacción se rechaza”.

Pero el riesgo real no está en el monto, sino en el lugar en el que el asistente envía el dinero. Los estafadores ya han logrado insertar páginas falsas en los datos que usa la inteligencia artificial para hacer recomendaciones. Si el agente ejecuta una compra automática en uno de esos sitios, el dinero puede desaparecer antes de que el usuario se entere.

Mastercard ya opera esta modalidad en América Latina

Este adelanto no es exclusivo de Visa. Su principal competencia, Mastercard, tiene más de un año desarrollando su plataforma Agent Pay y en marzo de 2026 anunció este tipo de transacciones en vivo en América Latina y el Caribe. Mientras que en EE.UU. ya opera este mecanismo con U.S. Bank y Citibank.

“Los pagos agénticos representan un cambio fundamental en cómo se inicia y ejecuta el comercio”, sostuvo Andrea Scerch, presidenta de Mastercard para América Latina y el Caribe. Para los hispanos en EE.UU. con vínculos en México y Centroamérica, esta tecnología ya es conocida.

Qué hacer antes de vincular tu tarjeta a la IA

Las promesas reales que ofrece este sistema son mejorar los tiempos de búsqueda, menos esfuerzo al comparar precios y delegar compras rutinarias. Para la comunidad hispana, que en muchos casos tiene presupuestos ajustados y puede tener menor familiaridad con los mecanismos de disputa bancaria, el riesgo ante una compra automatizada fraudulenta es mayor.

Pasos concretos antes de activar la función:

Establece un límite de gasto bajo para las primeras pruebas (no más de $50)

para las primeras pruebas (no más de $50) Activa las notificaciones de cobro en tiempo real en la app de tu banco

en la app de tu banco Revisa el historial de transacciones con más frecuencia

Ante un cargo no reconocido, repórtalo de inmediato: los plazos de disputa son cortos

Preguntas Frecuentes (FAQ) sobre la integración de IA a las tarjetas Visa

¿Cuándo está disponible la función de compras en ChatGPT?

Visa anunció la integración el 10 de junio de 2026. La disponibilidad para el público general está en implementación progresiva; la empresa no ha fijado una fecha única de lanzamiento masivo.

¿ChatGPT puede gastar mi dinero sin que yo lo sepa?

No. Según Visa, el sistema requiere que el usuario configure previamente permisos, límites y categorías. Cualquier transacción fuera de esos parámetros se rechaza automáticamente.

¿Qué pasa si ChatGPT compra en una tienda falsa?

El riesgo es real. Ask Silver documentó que ChatGPT ya dirigió usuarios a sitios fraudulentos. Aunque Visa aplica monitoreo antifraude, revisar el historial de cobros y reportar cargos no reconocidos de inmediato es indispensable para evitar perder dinero.

¿Mastercard también ofrece esto?

Sí. Agent Pay opera desde 2025 en EE.UU. con U.S. Bank y Citibank, y expandió transacciones en vivo a América Latina en marzo de 2026 con Banamex y Banco Itaú, entre otros.

¿Es obligatorio activar esta función?

No. La integración es voluntaria y requiere que el usuario vincule activamente su tarjeta a ChatGPT.

Conclusión

La alianza entre Visa y OpenAI ya está en marcha. Pero la velocidad con que esta tecnología llega al mercado exige nuevas reglamentaciones para proteger al consumidor.

Hoy, si un agente de inteligencia artificial hace una compra no reconocida, las reglas de disputa son las mismas diseñadas para tarjetas físicas en los años noventa. A medida que más bancos adopten estas plataformas, crece la pregunta de si la regulación llegará antes o después del primer fraude masivo.

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