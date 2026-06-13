Ariana Grande responde a la Casa Blanca con ayuda a migrantes

Ariana Grande convirtió una controversia política en una acción concreta, directa y contunente. Apenas un día después de enfrentarse públicamente a la Casa Blanca por el uso no autorizado de una de sus canciones en redes sociales, la artista anunció la creación de una fundación destinada a respaldar a personas y comunidades vulnerables, entre ellos, la población migrante.

La cantante y actriz, que próximamente llegará a los cines con “Wicked: For Good”, presentó oficialmente “The Brighter Days Ahead Foundation”, una organización benéfica que centrará sus esfuerzos en apoyar causas relacionadas con los derechos civiles, la comunidad LGBTQ+, la salud mental y la asistencia en momentos de crisis.

El anuncio llegó en medio de la repercusión generada por un video publicado en TikTok por la cuenta oficial de la Casa Blanca, donde se utilizó la canción “Bye”, lanzada en 2024, para acompañar imágenes de inmigrantes detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Enfoque en la protección y el acompañamiento

A través de un comunicado, Grande explicó los objetivos de la nueva entidad y la motivación detrás de su lanzamiento.

“Estoy más que emocionada de anunciar finalmente la fundación ‘The Brighter Days Ahead’”, señaló la artista. “Nuestra misión es apoyar, proteger y proporcionar recursos a nuestros amigos vulnerables que lo necesitan. A través de cuatro fondos diferentes, apoyaremos a un grupo de organizaciones increíbles que brindan el espacio seguro y la atención que tantos necesitan desesperadamente en este momento”. añadió.

La intérprete también destacó que lleva años colaborando con distintas causas de manera privada y que ahora espera ampliar ese impacto.

“Ha sido un privilegio para mí poder apoyar estas causas por mi cuenta a lo largo de los años”, afirmó. “Y estoy agradecida de poder ahora ampliar ese alcance y potenciar la labor que salvan vidas que realizan estas organizaciones a través de la fundación ‘Brighter Days Ahead’”, agregó.

Según la información difundida por la organización, su trabajo se desarrollará mediante cuatro fondos principales. Entre ellos figuran “Protect & Defend”, orientado a la defensa de los derechos LGBTQ+, los derechos civiles y la justicia reproductiva; “Heal & Dream”, enfocado en ampliar el acceso a servicios de salud mental; y “Seen & Celebrated”, creado para impulsar y visibilizar historias de la comunidad LGBTQ+.

El enfrentamiento con la Casa Blanca

La presentación de la fundación ocurrió apenas horas después de que Ariana Grande expresara su rechazo al uso de “Bye” en un video político publicado por la Casa Blanca.

La grabación mostraba imágenes relacionadas con operativos migratorios mientras la publicación incluía el mensaje: “Adiós. El presidente Trump ha logrado la frontera más segura de la historia”.

La respuesta de la cantante fue inmediata. En los comentarios del video escribió: “Por favor, nunca utilicen mi música en relación con esta barbarie, inhumanidad y atrocidad sin sentido. Que se joda el ICE”.

Aunque el comentario aparentemente fue ocultado posteriormente, el equipo de la artista tomó medidas para retirar la canción del contenido. Horas más tarde, “Bye” ya no podía escucharse en la publicación.

Además de aceptar donaciones a través de su sitio oficial, “The Brighter Days Ahead Foundation” también recaudará fondos mediante la venta de una sudadera negra cuya capucha incluye la frase “financiando esfuerzos vitales para apoyar a nuestros amigos necesitados”, una iniciativa con la que Grande busca transformar la indignación en ayuda tangible.

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