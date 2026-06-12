Ariana Grande enfrenta a la Casa Blanca por una canción

Una publicación de TikTok terminó poniendo a Ariana Grande en el centro de una nueva controversia política en Estados Unidos. La cantante reaccionó luego de que la Casa Blanca utilizara una de sus canciones para acompañar imágenes de operativos realizados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El video mostraba arrestos y personas esposadas mientras sonaba “Bye”, tema incluido en “Eternal Sunshine”, el álbum que Grande lanzó en 2024. La publicación formaba parte de una estrategia de comunicación favorable a las políticas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump.

La elección de la canción llamó la atención de usuarios en redes sociales debido a la relación entre el título del tema y las imágenes de detenciones y expulsiones de inmigrantes.

La reacción de Ariana Grande

Ariana Grande no tardó en pronunciarse, a través de los comentarios del video, y manifestó su rechazo al uso de su música en ese contexto: “Por favor, nunca usen mi música en relación con esta tontería barbárica, inhumana y atroz. Que se joda ICE”.

Poco después de la protesta pública de la cantante, el audio de “Bye” fue retirado de la publicación. El video pasó a mostrar el mensaje: “Este sonido no está disponible”.

Una postura que no es nueva

La posición de Grande frente a la política estadounidense ha sido constante en los últimos años. La cantante respaldó a Kamala Harris durante las elecciones presidenciales de 2024 y anteriormente participó en eventos vinculados a Barack Obama y Michelle Obama.

En septiembre de 2025 también compartió en Instagram una publicación del activista Matt Bernstein que cuestionaba las consecuencias de las redadas migratorias y otras políticas impulsadas por Trump.

El mensaje difundido por la artista preguntaba: “Ahora que los inmigrantes han sido separados violentamente de sus familias y las comunidades han sido destruidas, ahora que se ha culpado a las personas trans de prácticamente todo y viven con miedo, ahora que la libertad de expresión está al borde del colapso para todos nosotros, ¿ha mejorado tu vida?”.

Su postura también quedó reflejada en los Globos de Oro celebrados en enero, cuando la protagonista de “Wicked: For Good”, nominada a Mejor Actriz de Reparto, lució en su vestido de Vivienne Westwood un pin con la frase “ICE OUT”.

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