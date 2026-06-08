Ariana Grande y Ethan Slater rompieron tras tres años de relación

La cantante Ariana Grande y el actor Ethan Slater pusieron fin a su relación luego de estar juntos durante tres años. De acuerdo con medios como Page Six, la pareja rompió hace varios meses y desde entonces han sido amigos.

“Ariana y Ethan rompieron hace varios meses, pero desde entonces han seguido siendo amigos y se tienen un profundo respeto y admiración mutuos. No fue una decisión que tomaran a la ligera, pero se dieron cuenta de que les convenía más ser amigos que tener una relación formal”, dijo una fuente a Page Six.

De acuerdo con la fuente, la cantante se encuentra concentrada en su gira ‘Eternal Sunshine’ y el próximo lanzamiento de su álbum “Petal”.

TMZ, el cual fue el primero en informar sobre el rompimiento, señaló que el próximo lanzamiento discográfico de Ariana Grande no está inspirado en su relación con Slater ni en su ruptura.

Ariana Grande y Ethan Slater se conocieron en el rodaje de la exitosa película “Wicked”, en la cual la cantante interpretó a Glinda mientras que Slater interpretó a Boq.

En ese momento, ambos actores estaban casados. Ariana Grande estaba casada con su ahora exesposo Dalton Gomez, con quien estuvo casada durante un año y nueve meses. La pareja se separó en febrero de 2023. A mediados de ese mismo año comenzó la relación de Ariana Grande con Slater.

Ethan Slater estaba casado con su novia de la secundaria, Lilly Jay, cuando conoció a Ariana en el set de “Wicked”. Slater y Jay tuvieron un hijo que nació a principios de 2022.

Ambos actores de “Wicked” fueron captados en Disney World en Orlando, caminando de la mano en septiembre de 2023. En diciembre de ese año, Ariana Grande se defendió de las críticas por su relación con Slater. Nunca había sentido tanto orgullo, alegría o amor, al mismo tiempo que me sentía tan profundamente incomprendida por personas que no me conocen, que juntan rumores y sacan de mí lo que quieren y hacen suposiciones sobre mi vida”.

Antes de su relación con Dalton Gómez e Ethan Slater, Ariana Grande salió brevemente con el comediante Pete Davidson y antes de eso estuvo en una relación muy seria con el rapero Mac Miller. Ambos terminaron en mayo de 2018 tras dos años de relación.

En septiembre de ese mismo año, Mac Miller murió a los 26 años a causa de una sobredosis accidental. Ariana Grande ha descrito el profundo dolor que sintió al enterarse de la muerte de Miller, a quien consideraba su “mejor amigo”.

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