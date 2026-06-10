Infantino pide calma a aficionados tras deportación de árbitro somalí del Mundial 2026

Gianni Infantino, calificó como “desafortunada” la situación y pidió a los aficionados mantener la calma mientras el organismo continúa trabajando para encontrar soluciones.

Durante una conferencia de prensa celebrada en Ciudad de México, en la víspera del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Infantino dejó claro que la FIFA no tiene la facultad de obligar a los gobiernos a permitir la entrada de determinadas personas a sus territorios.

“Siempre tratamos de hacer que la situación sea lo más positiva posible y encontrar soluciones. Algunas veces lo conseguimos y otras no”, explicó el dirigente suizo al referirse al caso de Artan, quien fue rechazado por las autoridades migratorias estadounidenses.

FIFA President Gianni Infantino has refused to apologise to fans who feel 'ripped off' over ticket prices, claiming 'every dollar that comes in, goes back into the development of football'.



Sky's sports correspondent @RobHarris reports ??



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FIFA reconoce limitaciones en el caso del árbitro Omar Artan

El presidente de la FIFA admitió que la organización se encuentra realizando gestiones discretas para intentar resolver la situación, aunque insistió en que existen límites claros respecto a la soberanía de los países anfitriones.

Infantino señaló que es “desafortunado” que un árbitro designado para participar en un evento de la magnitud del Mundial no haya podido ingresar a Estados Unidos. Sin embargo, pidió a quienes han criticado la situación que mantengan la perspectiva.

“No vivimos en la Luna, vivimos en el planeta Tierra”, comentó el dirigente, al tiempo que pidió a la afición y a los observadores “calmarse” ante una problemática que, según explicó, escapa al control directo de la FIFA.

Infantino destaca el trabajo de FIFA para garantizar la participación de Irán

En contraste con el caso del árbitro somalí, Infantino destacó el trabajo realizado por la FIFA para garantizar la presencia de la selección de Irán en la Copa del Mundo.

El dirigente recordó que el combinado iraní modificó su centro de entrenamiento y estableció su base en México, desde donde viajará a territorio estadounidense únicamente para disputar sus partidos.

Según Infantino, lograr la participación de Irán en el torneo, pese a las tensiones geopolíticas existentes, representa un importante éxito diplomático y organizativo para la FIFA.

“No sé quién más habría podido garantizar que, en estas circunstancias, Irán pudiera venir y jugar”, afirmó.

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