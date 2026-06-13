Más de 100,000 clientes se quedan sin agua en Puerto Rico por avería en tubería

SAN JUAN – Una avería en una tubería del superacueducto provocó este viernes interrupciones en el servicio de agua potable a más de 100,000 abonados en el área metropolitana de Puerto Rico y municipios cercanos.

Estos cortes de agua se suman a los que desde hace meses sufren algunos residentes de la capital San Juan y otras áreas, lo que ha despertado un gran malestar entre la ciudadanía, que ve cómo este servicio experimenta problemas al igual que la frágil red eléctrica de la isla.

La situación ha llevado a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, ha proclamar una orden ejecutiva de emergencia mediante la cual la Guardia Nacional apoya los esfuerzos de distribución de agua a las comunidades afectadas.

Además, la gobernadora informó ayer que acordó junto a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) otorgar créditos a los abonados afectados por la interrupción del servicio de agua potable en las pasadas semanas.

“Nuestro compromiso es atender esta emergencia con sensibilidad y responsabilidad hacia las familias y comercios impactados”, expresó la gobernadora en un comunicado.

Sobre la recién descubierta avería, el presidente de la AAA, Luis González, explicó que funcionarios de la agencia iniciaron el proceso de excavación para acceder a la tubería afectada.

Como parte de las reparaciones necesarias, cerca de 112,000 clientes en Bayamón, Guaynabo, Gurabo, la zona turística de Isla Verde, comunidades costeras de Loíza, las zonas altas de San Juan, Caguas, Juncos y Aguas Buenas experimentan interrupciones temporeras en el servicio.

Por su parte, el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, anunció este viernes la congelación de precios del agua y otros artículos esenciales debido a la intermitencia en el servicio de agua potable.

“En momentos de emergencia, no permitiremos que se abuse de la necesidad del pueblo. Estamos actuando con agilidad y firmeza para asegurar que los precios de productos esenciales como el agua embotellada, hielo, cisternas y servicios relacionados se mantengan estables, evitando aumentos injustificados que perjudiquen a los consumidores”, expresó Torres Montalvo.

Ante las críticas, la gobernadora reiteró que su Administración continúa impulsando una agenda agresiva de inversión en infraestructura crítica para mejorar la confiabilidad del sistema de distribución de agua potable.

“Como Gobierno, estamos haciendo lo que por décadas no se hizo: invertir en la infraestructura crítica de agua potable, reparar equipos esenciales y atender sistemas que por años no recibieron el mantenimiento adecuado”, dijo González.

La infraestructura de la isla sufre décadas de abandono, falta de inversión y escaso mantenimiento, lo que causa frecuentes apagones desde hace años y, ahora, cortes de agua.

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