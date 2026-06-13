¿Es legal apostar en el Mundial 2026 en Nueva York? Reglas y requisitos que debes conocer

El Mundial 2026 promete llenar bares, restaurantes y salas de estar en toda Nueva York. Y para muchos aficionados, especialmente aquellos que nunca antes han apostado en deportes, el torneo podría convertirse en la primera experiencia con las apuestas deportivas.

El juego en línea y las apuestas deportivas móviles alcanzaron cifras récord en Estados Unidos en los últimos años. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

La buena noticia es que apostar por los partidos del Mundial será completamente legal en Nueva York. Pero eso no significa que todo esté permitido ni que cualquiera pueda hacerlo. Hay requisitos específicos que conviene conocer antes del primer pitazo.

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Sí, las apuestas deportivas son legales en Nueva York

Nueva York autorizó las apuestas deportivas móviles en 2022 y desde entonces se ha convertido en uno de los mercados más importantes del país. La ley estatal permite realizar apuestas a través de aplicaciones y plataformas autorizadas, siempre que la persona se encuentre físicamente dentro del estado.

Esto significa que un residente de Nueva York podrá apostar por el resultado de un partido de México, Argentina, Colombia o Estados Unidos durante el Mundial 2026 utilizando una aplicación aprobada por el estado. Sin embargo, hay algunas cosas importantes que atender.

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No basta con descargar una aplicación

La primera es la edad. En Nueva York, hay que tener al menos 21 años para realizar apuestas deportivas legales. Las plataformas autorizadas verifican la identidad de los usuarios durante el proceso de registro.

La segunda tiene que ver con la ubicación. Aunque una persona tenga residencia en Nueva York y una cuenta activa, solo podrá apostar si se encuentra físicamente dentro de los límites del estado. Las aplicaciones utilizan tecnología de geolocalización para comprobarlo.

Por ejemplo, un neoyorquino que viaje a Florida podría seguir apostando legalmente porque ese estado también permite apuestas deportivas móviles. Pero si se encuentra en un estado donde las apuestas no son legales, la plataforma bloqueará el acceso.

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El Mundial podría atraer a una nueva generación de apostadores

Los grandes eventos deportivos suelen generar un aumento en el número de personas que apuestan por primera vez. La emoción de respaldar a una selección favorita o intentar adivinar un marcador puede hacer que muchos aficionados decidan probar suerte.

Por eso, expertos en juego responsable recomiendan establecer límites desde el principio: apostar solo cantidades que no afecten el presupuesto personal, evitar intentar recuperar pérdidas mediante nuevas apuestas y recordar que el objetivo principal sigue siendo disfrutar del deporte.

Nueva York ofrece un entorno regulado que incluye requisitos de verificación de edad y supervisión estatal. Aun así, las autoridades recuerdan que las apuestas deben ser una forma de entretenimiento y no una estrategia para obtener ingresos.

Con millones de personas pendientes del Mundial 2026, la pregunta ya no es si será legal apostar en Nueva York. La respuesta es sí. La clave está en hacerlo con información, dentro de las reglas y con responsabilidad.

El estado ofrece recursos de ayuda por juego problemático a través de la HOPEline: 1-877-846-7369 o texto 467369.

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