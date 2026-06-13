Mundial 2026: Robaron botines y balones de Inglaterra en Kansas City

La selección de Inglaterra en el Mundial 2026 ha sufrido el robo de sus botas reglamentarias y los balones de entrenamiento antes incluso de llegar a su base de Kansas City para su primer entrenamiento, según confirmó la Football Association, organismo regulador del fútbol inglés.

El combinado inglés, que entrena el alemán Thomas Tuchel, tenía previsto su primer entrenamiento en la tarde del sábado en el Swope Soccer Village de Kansas City, por lo que tendrá que apresurarse para adquirir nuevas botas.

La policía de Missouri (estado de Kansas City) ha confirmado por su parte que “investiga un posible robo de equipamiento del convoy de un equipo que había llegado a Kansas con artículos faltantes”, y dijo que ha abierto una investigación.

England have been victims of a theft of their training equipment, after vehicles transferring kit to their Kansas City training base were broken into. pic.twitter.com/UaIhSTVrle — BBC Sport (@BBCSport) June 13, 2026

¿Cuándo debuta Inglaterra en el Mundial 2026?

Los ingleses tienen por delante todavía casi cinco días de entrenamientos previo a su debut del Mundial 2026.

Los “Three Lions” se estrenan en el Grupo L ante Croacia en el Estadio de Dallas, en Arlington. Luego jugarán contra Ghana y cierran la fase de grupos contra Panamá.

Inglaterra ha sufrido varias cosas atípicas en su preparación en Estados Unidos de cara a la Copa del Mundo.

De acuerdo a reportes, el combinado inglés sintió varios temblores durante su preparación en Orlando, Florida, luego de un terremoto de 6.1 de magnitud que se registró en el este de Cuba.

“Será duro, y ojalá sea un Mundial largo. Habrá muchos viajes, mucha adversidad, por el calor, por la humedad. Ya tuvimos un retraso de casi una hora en el entrenamiento por culpa de los rayos”, dijo Tuchel en los entrenamientos previos.

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