Rosalía reapareció y explicó por qué canceló sus shows en Florida

Para Rosalía, la noche del 11 de junio en Boston estuvo marcada por el regreso, la gratitud y la necesidad de compartir unas palabras con quienes la han acompañado en uno de los momentos más complejos de los últimos meses.

La cantante española volvió a los escenarios en el TD Garden tras verse obligada a cancelar tres conciertos programados en Florida debido a una emergencia familiar. El espectáculo formó parte de su gira “Lux World Tour”, con la que presenta “Lux”, el álbum que lanzó en noviembre de 2025.

Frente a miles de asistentes, Rosalía hizo una pausa durante el concierto para explicar las razones que la alejaron temporalmente de sus compromisos profesionales. Sin revelar detalles sobre la situación personal que enfrenta, quiso agradecer el respaldo que recibió durante esos días.

“Los seres queridos tienen que estar primero”, expresó la artista en inglés ante el público, en una de las intervenciones más emotivas de la noche.

El mensaje sincero para sus seguidores

La intérprete reconoció que atravesar circunstancias inesperadas y dolorosas puede hacer difícil seguir adelante. Sin embargo, también confesó que reencontrarse con sus fans le recordó por qué sigue dedicando su vida a la música.

Rosalía aseguró que ofrecería el concierto “con todo el amor” que tiene y agradeció la paciencia de quienes entendieron la necesidad de posponer las fechas previstas en Florida. Además, manifestó su deseo de que los asistentes se llevaran algo especial de la velada, una idea que, según dijo, le hacía particularmente feliz. El mensaje fue recibido con aplausos y muestras de apoyo por parte del público.

Los conciertos reprogramados y otro contratiempo este año

Antes de la cancelación, Rosalía tenía previsto actuar el 4 y el 6 de junio en el Kaseya Center de Miami y el 8 de junio en el Kia Center de Orlando. Pero la emergencia familiar obligó a modificar el calendario de la gira.

De acuerdo con la agenda actualizada de Live Nation, la presentación de Orlando quedó fijada para el 9 de septiembre. Por su parte, los dos conciertos previstos en Miami fueron reprogramados para el 14 y el 16 de septiembre.

No es la primera vez que la cantante enfrenta una situación que altera sus planes en 2026 ya que, el pasado 25 de marzo, durante una presentación en el Unipol Forum de Milán, tuvo que abandonar el escenario antes de finalizar el espectáculo.

En aquella ocasión, explicó a sus seguidores que sufría una intoxicación alimentaria. La artista aseguró que estuvo vomitando tras bastidores y que no tenía fuerzas para continuar con el “performance”, una situación que la obligó a interrumpir el show de manera inesperada.

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