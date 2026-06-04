Rosalía pospone sus presentaciones en Orlando por una emergencia familiar

Una de las figuras más influyentes dentro del género urbano en la actualidad a nivel femenino es la cantante Rosalía, quien estaba a punto de iniciar una gira por Estados Unidos, pero tiene que reprogramar sus primeros shows en la ciudad de Orlando, debido a una emergencia familiar, de acuerdo a lo expuesto por la compañía promotora del evento, Live Nation Florida.

La artista española tenía previsto iniciar este jueves con el primero de tres espectáculos que tendrá en Florida. No obstante, tras emitir la información, aclararon que están trabajando en el reajuste de las fechas para el concierto de Rosalía en la ciudad.

Comunicado de Live Nation Florida

Aunque no se ha manifestado al respecto, Live Nation Florida emitió un comunicado explicando la situación y los próximos pasos a seguir, para que los seguidores de la artista española mantengan la calma.

“Debido a una emergencia familiar, Rosalía tiene que posponer sus próximos espectáculos en Miami el 4 y 6 de junio y Orlando el 8 de junio. Ella lamenta decepcionar a sus fans, pero las circunstancias la han dejado sin otra opción”, indica la primera parte del comunicado.

Referente a la fecha de reprogramación, enfatizaron en no desechar las entradas porque están estudiando la situación. “Mientras el tour explora la reprogramación, por favor, guarden su entrada. Proporcionaremos más información pronto”.

Segunda vez en el año que Rosalía cancela una presentación por causas mayores

Lamentablemente, esta es la segunda ocasión en el presente año en la que Rosalía se ve obligada a cancelar su presentación por circunstancias de fuerza mayor.

La primera fue a mitad de un show en el Unipol Forum de Milán, el pasado 25 de marzo, donde tuvo que abandonar el escenario con lo que aseguró que se trataba de una intoxicación alimentaria que le mantuvo vomitando tras bastidores y sin fuerzas para continuar con el performance.

Las próximas presentaciones después de la del 8 de junio están registradas a partir del 11 de junio y, hasta el momento, esas siguen en pie.

Próximas presentaciones de Rosalía en Estados Unidos

Boston, Massachusetts : 11 de junio de 2026 en el TD Garden.

: 11 de junio de 2026 en el TD Garden. T oronto, Canadá : 13 de junio de 2026 en el Scotiabank Arena.

: 13 de junio de 2026 en el Scotiabank Arena. Nueva York, NY : 17 y 18 de junio de 2026 en el icónico Madison Square Garden.

: 17 y 18 de junio de 2026 en el icónico Madison Square Garden. Chicago, Illinois: 20 de junio de 2026 en el United Center.

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