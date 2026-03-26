Por tener vómitos, Rosalía suspendió su show en Milán

El ambiente en el Mediolanum Forum de Milán parecía preparado para otra noche explosiva del LUX Tour de Rosalía, pero la velada tomó un rumbo inesperado cuando la artista decidió parar el espectáculo apenas comenzado. Su rostro y postura ya dejaban entrever que algo la estaba afectando, y pocos minutos después confirmó lo que muchos temían.

“He intentado por todos los medios seguir con el show hasta el final, pero estoy realmente mal y no puedo hacerlo”, expresó ante un público que pasó del entusiasmo a la preocupación en cuestión de segundos. La catalana cerró ese mensaje con una disculpa: “Lo siento. Los quiero mucho. Volveré cuando esté en mejores condiciones”.

Rosalía teniendo arcadas en directo mientras interpretaba “De Madrugá”. Momentos después tuvo que cancelar su show por una intoxicación alimentaria. pic.twitter.com/Xzq4teOjb8 — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) March 26, 2026

Una presentación que empezó cuesta arriba

Las señales fueron evidentes desde las primeras canciones. Aunque intentó avanzar, Rosalía se movía con dificultad. Tras detener por completo la actuación, explicó lo que ocurría: “Intenté hacer este espectáculo desde el principio a pesar de estar enferma. Tuve una intoxicación alimentaria muy grave e intenté aguantar”.

La artista compartió que la situación había sido crítica, incluso antes de pisar el escenario: “He estado vomitando entre bastidores y de verdad quiero dar el mejor espectáculo posible, y básicamente estoy aquí, en el suelo, esforzándome al máximo”, confesó, dejando ver la magnitud del esfuerzo que había hecho para no suspender la cita.

Pese a todo, ya había adelantado que su continuidad era incierta: “Puedo intentar continuar, pero en algún momento tendré que parar. Estoy muy enferma. Físicamente no puedo continuar. Tengo dolor”. Finalmente, esas palabras se hicieron realidad.

ROSALÍA interrupts her show in Milan and cancels it after not feeling well. It is the first time in her career that she cancels a performance due to health reasons.



“I tried to do this show from the very beginning even though I’ve been sick. I’ve had, like, really severe food… pic.twitter.com/gjoGJ6Q1F5 — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) March 25, 2026

Reacción del público y lo que viene en la gira

Aunque la desilusión era comprensible, la mayoría de asistentes reaccionó con empatía y aplausos de apoyo. La artista abandonó el escenario entre muestras de cariño, mientras el equipo se encargaba de comunicar la cancelación definitiva de la noche.

El LUX Tour, que comenzó el 16 de marzo en la ciudad francesa de Lyon y ya pasó por paradas como París y Zúrich, continúa avanzando hacia sus fechas más esperadas en España. Rosalía tiene agendados varios conciertos en el Movistar Arena de Madrid el 30 de marzo y 1, 3 y 4 de abril, fechas para las que las entradas se agotaron con rapidez gracias también al periodo vacacional de Semana Santa.

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