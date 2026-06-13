Sábado caótico en Nueva York: calor y cierres en Midtown desde el mediodía por Mundial 2026 y juego de los Knicks

El primer partido de la Copa del Mundo en el estadio MetLife NJ/NY, el 5to juego de las finales NBA y un concierto en Madison Square Garden (MSG) son una combinación que atraerá multitudes a los alrededores de Penn Station, por lo que habrá cierres en la zona desde el mediodía de este caluroso sábado.

Aunque el 5to partido de las finales NBA se realizará en San Antonio (Texas), hasta ahora en todos los juegos ha habido disturbios, destrozos, policías agredidos y fanáticos detenidos en Manhattan. Incluso el miércoles un joven quedó en coma tras ser brutalmente pateado. Hoy se permitirá que hasta 3,000 personas vean gratis el partido en las pantallas gigantes afueras del MSG, previa reservación. Se organizarán otras fiestas de visualización en la pista de patinaje Wollman Rink de Central Park y en Radio City Music Hall; en estos lugares, los aficionados podrán adquirir entradas por $10 dólares.

En el MSG sólo se permitirá el acceso a través de la zona restringida establecida por la policía de Nueva York (NYPD) a quienes cuenten con entrada, recalcó Daily News. La situación se perfila más complicada en Midtown por el debut de Brasil en el Mundial 2026, uno de los países con mayores seguidores en el mundo. Ese juego será a las 6 p.m. y el de los Knicks a las 8.30 p.m., pero el movimiento de público comienza mucho antes. Adicionalmente se mantiene la programación habitual de Broadway, donde la mayoría de los teatros tienen función vespertina y nocturna los sábados.

Por todo ello la alcaldía ha emitido una alerta de congestión extrema (Gridlock Alert), previéndose graves problemas de tráfico en el centro de Manhattan. A partir del mediodía dos calles adyacentes al Garden (32nd y 33rd) se cerrarán al tráfico vehicular y se utilizarán para organizar las filas de las personas que esperan tomar trenes desde Penn Station hacia el estadio MetLife. Estas vías reabrirán a los vehículos tres horas después de que finalice el partido de fútbol, acotó ABC News.

Asimismo se ha prohibido las entregas de mercancías en camiones entre las calles 30 y 60 desde el mediodía hasta las 11:00 p.m. de hoy, cerrarán calles en los alrededores del túnel Lincoln que conecta con Nueva Jersey y habilitarán carriles exclusivos para autobuses en algunas vías, incluida la calle 42, que atraviesa Times Square. Este punto neurálgico del turismo se ha convertido también en un lugar de reunión de los aficionados neoyorquinos para celebrar a sus equipos.

El alcalde Zohran Mamdani declaró esta mañana que “toda la ciudad estará pendiente” del partido de los Knicks, al tiempo que instó a los neoyorquinos a no dejar que su euforia se descontrole. “Disfrutemos de este momento y demostremos al mundo cómo celebramos con alegría y responsabilidad“, afirmó durante la emisión de “The Morning Pitch”, programa centrado en los preparativos de la ciudad para la Copa del Mundo.

Los cierres de calles y restricciones de acceso en partes de Penn Station se repetirán en cada uno de los ocho partidos de la Copa del Mundo que se disputarán en el estadio MetLife, para los cuales la mayoría de los fanáticos de Nueva York deberán tomar un tren desde Penn Station o un bus en Port Authority o Grand Central, todo lo cual deberá ser tramitado con anticipación y se exigirá mostrar la entrada al partido. Más información sobre las opciones de transporte público al MetLife está disponible aquí.

Los cierres de calles afectan además las entradas al Metro y las rutas de buses. El portal oficial de la NBA tienen información amplia sobre los grandes eventos de transmisión del 5to partido. Se recomienda consultar el portal de MTA o la aplicación MYmta para conocer detalles y cambios actualizados. También la página oficial del Departamento de Transportes (DOT).

Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather.

Los Knicks no ganan un título de la NBA desde 1973 y al momento suman 3 triunfos y 1 derrota frente a los San Antonio Spurs en las finales. El 5to partido será este sábado en Texas, y si para entonces todavía no hay un ganador también habrá juegos el 16 de junio en NYC y el 19 en San Antonio.

8 juegos en MetLife (NJ) en el Mundial 2026

-13 de junio: Fase de Grupos (C) Brasil vs. Marruecos 6:00 PM

-16 de junio: Fase de Grupos (I) Francia vs. Senegal 3:00 PM

-22 de junio: Fase de Grupos (I) Noruega vs. Senegal 8:00 PM

-25 de junio: Fase de Grupos (E) Ecuador vs. Alemania 4:00 PM

-27 de junio: Fase de Grupos (L) Panamá vs. Inglaterra 5:00 PM

-30 de junio: Dieciseisavos de final Ganador I vs. 3° C/D/F/G/H 5:00 PM

-5 de julio: Octavos de final (equipos por definir) 4:00 PM

-19 de julio: Gran Final (equipos por definir) 3:00 PM