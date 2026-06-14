“Avatar: The Last Airbender” estrenará su segunda temporada el 25 de junio en Netflix

Los estrenos de la plataforma de Netflix en el presente mes no se han detenido y, en esta oportunidad, está todo listo para que esté disponible la serie “Avatar: The Last Airbender” a partir del 25 de junio.

Luego de una exitosa primera temporada, la empresa no quiso dejar pasar tanto tiempo para ya tener lista una segunda entrega que contará con ocho capítulos y un Aang que continuará su viaje.

Aang mostrará su dominio en otra escala

Para esta nueva temporada, el antiguo hogar de Aang será destruido y le tocará enfrentarse a un ejército más grande. No obstante, no irá solo porque contará con el apoyo de su mascota, el extraño gigante peludo de seis patas, y de su maestra, Ciega Tog.

Allí seguirá preparándose y aprendiendo a perfeccionar todos sus poderes para poder hacerle frente a los inconvenientes que se le puedan presentar por ser el Avatar, enfrentándose cada vez a más enemigos y más poderosos.

Resumen de la primera temporada

Para lo que será el lanzamiento de la segunda temporada, Netflix compartió un breve resumen de lo que fue la primera temporada, mostrando los detalles más relevantes que llevaron a Aang hasta el camino donde va a continuar en la venidera producción.

Desde que se enteró de que era el Avatar, hasta los colonizadores que quieren apoderarse por completo del reino Tierra. Amistad, aventuras y muchos enemigos tuvo Aang en la primera temporada, cosas que probablemente no cambien en la segunda, pero sí su estrategia para conseguir su objetivo.

El niño de los cuatro elementos (tierra, agua, fuego y aire) es cada vez más maduro y, cuando se trata de proteger a sus seres allegados, se convierte en un muro inquebrantable. En esta segunda temporada, los retos pueden ser mayores, como también lo es su aprendizaje.