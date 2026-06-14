Confirman que “Lilo & Stitch 2” será dirigida por Chris Sanders

Esta semana, se ha confirmado que existirá una secuela en acción real de “Lilo & Stitch” tras el éxito que tuvo su primera parte el año pasado. Se ha anunciado que la dirección estará a cargo de Chris Sanders, una persona que ha tenido que ver con esta historia de Disney desde su concepción hace 20 años.

La participación de Sanders en la secuela fue informada en exclusiva por “The Hollywood Reporter”. Este cineasta conoce la historia porque fue cocreador, codirector y coescribió la película animada original que se estrenó en el 2002.

Además, Sanders ha sido el encargado de dar la voz (en su versión en inglés) a Stitch, personaje protagónico de la película. Se encargó de darle voz al personaje tanto en la animación como en la primera de las películas de acción real.

Su relación cercana con la historia desde su creación seguro hará que el live-action de “Lilo & Stitch 2” mantenga la magia que ha hecho que esta sea una de las franquicias insignes de Disney.

Aunque en la versión animada existió una segunda película, se ha confirmado que la secuela en live-action será una historia completamente nueva. Esta decisión de continuar la historia y sorprender al público debe ser la razón por la que se decidieron por Sanders como director.

Hasta la fecha, Sanders ha sido una figura importante en la industria de la animación, tanto dentro de Disney como con otras productoras. Por otro lado, este cineasta debutó como director de acción real con “The Call of the Wild”, película protagonizada por Harrison Ford y que se estrenó en el 2020.

Por ahora, no se ha compartido cuál será la premisa de “Lilo & Stitch 2”, pero sí se ha informado que el rodaje comenzará a finales de este 2026 y aún no se tiene fecha posible de estreno en cines. Hay que recordar que la primera parte de esta película de acción real logró recaudar más de $400 millones de dólares, solo en taquilla estadounidense.

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